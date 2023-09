Sexismus-Vortrag, City-Run und Club-Geburtstag: Das erlebt Ihr am Samstag in Leipzig!

Leipzig - Samstage sind für: Lange ausschlafen, einen Marktbesuch, ein bisschen Bildung, Kultur und Party. Wo Ihr alledem in Leipzig nachgehen könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Zentrum/Plagwitz - Wer sich am Wochenende ein feines Essen zaubern möchte, braucht vorab die nötigen Zutaten. Die sammelt man sich möglichst regional und saisonal und in guter Qualität auf dem Markt zusammen. Am Samstag findet beispielsweise wie jede Woche von 9 bis 14 Uhr der Samstagsmarkt in den Leipziger Markthallen statt. Dort könnt Ihr Obst und Gemüse; Brot, Fleisch und Milchprodukte aus der Region shoppen und Euch auch von einigen Delikatessen inspirieren lassen.

Noch ein letztes Wochenende finden parallel außerdem die Leipziger Markttage statt, wo Ihr zwischen 10 und 20 Uhr bei den vielfältigen Ständen zuschlagen könnt.