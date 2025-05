Mega-Event in Messestadt: Am Samstag frischt der Osten auf

Leipzig - Zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung am Samstag lässt sich der Leipziger Osten nicht lumpen. Dort heißt es unter anderem "Paunsdorf blüht auf". Der Marktplatz des Stadtteils in der Waldzieststraße verwandelt sich nachmittags in ein Mekka aus Pflanzenmarkt, Musik , Kochen, Pop-up-Café sowie Debatten-Ecke.

An der ehemaligen Bahnbrücke über die Eisenbahnstraße laufen aktuell noch die Arbeiten. © Anke Brod

Im benachbarten Anger-Crottendorf lockt bereits am Vormittag eine spannende Führung rund um das Bauprojekt "Parkbogen Ost", danach ein Sommerfest. Die Führung in Anger-Crottendorf beginnt um 11 Uhr an der Alten Feuerwache Ost in der Gregor-Fuchs-Straße 45-47.

Nach der Devise "Den (Park)Bogen spannen" geht es zunächst über den Polygraphplatz längs der sanierten "Karl-Krause-Fabrik" und via stillgelegter Bahntrasse - Herzstück des Parkbogens Ost - zum Sellerhäuser Viadukt.

Der im Übrigen nicht barrierefreie Fußmarsch verläuft weiter durch die Rietzschke-Aue sowie den Kleingartenpark und endet an der ehemaligen Brücke über die Eisenbahnstraße, wo derzeit noch kräftig Altmaterial abgetragen wird.

Ab 14 Uhr steigt anschließend vor der Alten Feuerwache ein Sommerfest mit Livemusik, einer Fahrradwerkstatt sowie Flohmarktständen.

In Paunsdorf eröffnet Baubürgermeister Thomas Dienberg mit Heike Will vom Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung auf dem Marktplatz, ebenfalls um 14 Uhr, die Veranstaltung "Paunsdorf blüht auf".

Eine halbe Stunde später startet dort der Rundgang "Aufgeblüht". Der Weg führt die Teilnehmer zunächst zum neu gestalteten Jugendtreff "OFT Crazy".

Weiter geht's zum geplanten Skaterpark. Attraktive Wohnhöfe und der Platz "Am Vorwerk" säumen schließlich die letzte Etappe.