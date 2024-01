Spinnerei-Rundgang, One-Hit-Wonder und queere Filme: Das sind Eure Samstags-Tipps für Leipzig

Am Samstag ist in Leipzig unter anderem ein Rock-Konzert, queeres Kino und der Winterrundgang in der Spinnerei geboten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Auch am zweiten Wochenende in 2024 nimmt das kulturelle Leben in der Messestadt wieder volle Fahrt auf: In unseren Tipps lest Ihr, wie Ihr Eure Zeit am Samstag in Leipzig verbringen könnt.

Plagwitz - Zum Einstieg ins Wochenende empfiehlt sich ein Besuch auf dem Samstagsmarkt. Wie jeden Samstag werden auf dem Gelände der Plagwitzer Markthalle zwischen 9 und 14 Uhr zahlreiche Händler mit ihren Produkten aus der Region vor Ort sein und Ihr könnt Euch mit Käse-Spezialitäten, Bio-Backwaren und den ein oder anderen Delikatessen erst den Einkaufskorb und dann den Magen vollschlagen. Der Eintritt ist frei.

Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Fleisch und einige Delikatessen findet Ihr auf dem Leipziger Samstagsmarkt. © 123rf/spitzi1

WINTERRUNDGANG SPINNEREI

Lindenau - Mehrere Galerien öffnen am Samstag von 11 bis 19 Uhr zum traditionellen Winterrundgang der Spinnerei ihre Türen für Interessierte. Egal ob Kunstkenner oder Szene-Neuling - das Gelände an der Spinnereistraße 7 im Leipziger Westen ist auf jeden Fall eine Erkundungstour wert. Eine Übersicht über die ausstellenden Künstler findet Ihr auf Facebook. Der Rundgang ist kostenlos.

Am Wochenende wird das Gelände der Spinnerei mit zahlreichen Kunstinteressierten überflutet. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

QUEERE FILMWOCHE

Connewitz - Vom 11. bis zum 17. Januar findet in der Kinobar Prager Frühling die Queere Filmwoche statt und auch am Samstag könnt Ihr Euch einige der ausgewählten Filme mit queeren Protagonisten ansehen. So läuft um 14.45 Uhr mit Das Ende des Schweigens ein Justiz-Film über die Frankfurter Homosexuellenprozesse, um 16.30 Uhr der queere Kult-Hit "Call Me By Your Name" und um 19 Uhr das Familiendrama "The Persian Version". Tickets könnt Ihr Euch vorab auf der Website sichern.

In der Kinobar Prager Frühling findet aktuell die Queere Filmwoche statt. © 123RF/sandsua

KONZERT: EMIL BULLS

Plagwitz - Die Emil Bulls sind eine fünfköpfige Alternative-Metal-Band aus München. Mit ihrem neuen Album "Love Will Fix It" geht die Truppe aktuell auf Tour und macht am Samstag um 20 Uhr auch im Leipziger Täubchenthal Halt. Mit im Gepäck haben sie neben alten und neuen Hits auch gleich drei Vorbands - Flash Forward, Chaosbay und Bluthund - im Gepäck. Tickets bekommt Ihr für knapp 40 Euro auf eventim.

Das Rock-Quintett aus München macht am Samstag in Leipzig Halt. © PR/Janis Hinz

PARTY

Connewitz/Zentrum - Wer statt zu headbangen lieber das Tanzbein schwingen möchte, der wird auch an diesem Samstag fündig. Auf der Tanzfläche von Ilses Erika erwartet Euch ab 23 Uhr "ganz viel aus Indiehausen. Deftig, poppig, verspielt, glasklar - in jedem Falle lebensbejahend", wie der Veranstalter für die "Indie Air Tonight"-Party ankündigte. Wer auf einmalige Vergnügen steht, der dürfte sich bei der "One Hit Wonder"-Party in der Moritzbastei fragen, welcher Interpret sich gerade hinter dem gespielten Song verbirgt. Ab 23 Uhr könnt Ihr Euch über DEN einen Hit von Phantom Planet, Vanille Ice oder Crazy Town freuen. Tickets gibt es ab acht Euro online.