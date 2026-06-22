Sexueller Übergriff oder "rüpelhaftes Verhalten"? Bachfest-Dirigent erneut im Fokus

Leipzig - Wegen eines Vorfalls vor Publikum beim Bachfest in Leipzig sind Vorwürfe gegen einen Dirigenten erhoben worden.

Dirigent Sir John Eliot Gardiner (83) sieht sich dem Vorwurf eines sexuellen Übergriffs gegenüber. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

In einer Stellungnahme spricht das ausrichtende Bach-Archiv von einem "grenzüberschreitenden Verhalten eines Dirigenten gegenüber einer Mitarbeiterin unseres Veranstaltungsteams".

Der Vorfall sei sehr ärgerlich und die Mitarbeiterin werde unterstützt, sagte der Intendant des Bachfestes, Michael Maul, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich sehe darin aber ein rüpelhaftes Verhalten des Dirigenten. Er hat wohl in dem Moment nicht überblickt, dass die Mitarbeiterin auf ihn zukam, um sich zu bedanken."

Die Frau hat demnach dem Dirigenten Sir John Eliot Gardiner (83) direkt nach dem Konzert als Dankeschön eine Schriftrolle überreichen wollen.

Der Dirigent habe die Rolle genommen und der Frau an ihre Halskette oder in den Ausschnitt ihres T-Shirts stecken wollen.