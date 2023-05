"Superblock" in Leipzig: Hier weisen fortan Blumenkübel den Weg!

Leipzig - Der erste "Superblock" der Messestadt ist da: Im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf gibt es ab jetzt eine verkehrsberuhigte Zone mit Sitzinseln und Spielmöglichkeiten für Anwohner mitten auf der Fahrbahn! Der Verein "Superblocks Leipzig" und Vertreter der Stadtverwaltung sowie Baubürgermeister Thomas Dienberg weihten das Pilotprojekt in der Hildegardstraße zwischen Eisenbahn- und Ludwigstraße am Donnerstag feierlich ein.

Diese Rage habe man kanalisieren wollen. Und so veranstaltete eine Interessensgruppe 2019 im Kiez als Erstes einen "Parking Day" .

Der brandneue Superblock in der Hildegardstraße ist zunächst für ein Jahr angelegt, hat einen verkehrsberuhigten Teil und zudem an der Kreuzung zur Ludwigstraße eine Diagonalsperre für Kraftfahrzeuge.

"Superblocks" sollen den motorisierten Verkehr in Wohngebieten entschleunigen. Vorbild ist die spanische Stadt Barcelona - Autos werden durch Hindernisse wie Sitzgelegenheiten oder Blumenkübel verlangsamt auf angrenzende Hauptstraßen geleitet.

Die drei Sitzinseln wurden insektenfreundlich bepflanzt. © Anke Brod

Im Oktober 2021 gründete sich deshalb der Verein "Superblocks Leipzig".

Die Mitglieder reichten sogleich einen entsprechenden Förderungsantrag beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BWSB) ein. Tatsächlich erhielten sie kurz darauf den Zuschlag!



Nach einiger bürokratischer Vorarbeit konnten die engagierten Bürger Mai 2022 endlich tatkräftig die Ärmel hochkrempeln: Das Team veranstaltete auf der Straße tageweise Demos und Aktionen mit Fußballfeldern, Plauder- sowie Aufenthaltsmöglichkeiten.

"Seither errichteten wir im Viertel elf Straßensperren", resümierte Matthias Petzold. Doch zur Verkehrssicherheit habe man nachts eben alles wieder wegräumen müssen.



"Nun aber haben wir ein festes Szenario!", freute er sich am Donnerstag sichtlich. Für zwölf Monate stehen in der Hildegardstraße jetzt also drei Sitzinseln mit insektenfreundlicher Bepflanzung und japanischem Ahorn.

Parkplätze sind ab sofort Fehlanzeige. Eigentlich hatte sich der Verein eine Einbahnstraßenregelung gewünscht.

Letztlich aber bleibt die Hildegardstraße nach Willen des städtischen Verkehrs- und Tiefbauamts (VTA) bei Tempo 30 beidseits befahrbar.