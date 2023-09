Offenes Tierheim, Industrial-Konzert und Herbstfest: Eure To-do-Liste für den Samstag

Auch ein Besuch in der historischen Moritzbastei und eine lange Party-Nacht stehen zur Auswahl.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Der Herbst rückt in großen Schritten näher und jede sonnige Minute draußen sollte nochmal ausgenutzt werden. Wo Ihr das am Samstag in Leipzig tun könnt, lest Ihr in den Tipps.

Tag der offenen Tür im Tierheim Wurzen

Wurzen - Nicht nur im Tierheim Wurzen warten aktuell zahlreiche Fellnasen auf eine neue Familie, in dieser Einrichtung im Landkreis Leipzig könnt Ihr Euch aber am heutigen Samstag ganz genau umgucken. Zum Tag der offenen Tür zwischen 11 und 16 Uhr gibt es Führungen durch das Tierheim, eine Vorstellung der dort lebenden Hunde, einen Flohmarkt und ein Glücksrad. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Mit Anlauf ins neue Zuhause: Vielleicht kann bereits am Samstag eine neue Familie für einen Bewohner des Tierheims in Wurzen gefunden werden? © 123RF/annaav

Konzert: Megaherz x Combichrist

Engelsdorf - Freunde der harten Klänge kommen ab 19 Uhr im Hellraiser Leipzig auf ihre Kosten. Dort treten die Industrial-Größen Combichrist und Megaherz an einem Abend auf! Vor allem zum jährlichen Wave-Gotik-Treffen ist erste Gruppe rund um Sophia Thomalla-Ex Andy LaPlegua (48) sowieso schon ein gern gesehener Gast in Leipzig. Tickets gibt es ab 45 Euro noch auf Eventim oder an der Abendkasse.

Die Szene-Größen von Combichrist sind gern gesehene Gäste in Leipzig. © PR/Oliver Rath

Historische Führung durch die Moritzbastei

Zentrum - Auch in der Leipziger Moritzbastei finden immer wieder Konzerte und Partys statt, hinter der Bar des alten Gewölbes stand unter anderem auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel (69) und schenkte Getränke aus. Aber auch davor hat die alte Bastei mit vielen historischen Highlights aufzuwarten, erlebte unter anderem die Zeit der Völkerschlacht und war Heimat des ersten Leipziger Bildermuseums. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es am Samstag eine Führung durch die Moritzbastei, Tickets gibt es für sechs Euro oder fünf Euro ermäßigt am Infobüro vor Ort.

Die Moritzbastei öffnet sich am Samstag für historische Führungen. © PR/Moritzbastei

OSTlichter

Reudnitz - Noch bis Mitte Oktober dauert das OSTlichter-Festival im Osten von Leipzig statt und auch am Samstag lohnt sich ein Blick ins Programm. Unter anderem lädt der Mühlstraße e. V. am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr zur Septembersause in den Lene-Voigt-Park ein, dort könnt Ihr auf einem Flohmarkt Klamotten, Möbel, Deko und Co. shoppen. Am Nachmittag dann findet von 14 bis 18 Uhr das Herbstfest auf dem Bauspielplatz Ost in der Ludwigstraße 41 bis 44 statt. Dort werden auch vor allem die jüngeren Gäste beim Schattentheater, einer Schnitzeljagd oder anderen Spielaktivitäten glücklich.

Im Lene-Voigt-Park findet am Samstag ein Flohmarkt statt. © Monika Skolimowska/dpa

Party

Connewitz/Neulindenau - Wer zum Abschluss des Tages noch das Tanzbein schwingen möchte, wird auch auf jeden Fall auch fündig. Im Werk 2 findet beispielsweise die "Everybody Dance Now!"-Party in zwei Hallen statt. Während auf dem einen Dancefloor die besten Hits aus den 80ern und 90ern zum Besten gegeben werden, findet parallel die Electric Move-Party statt, wo Ihr Euch zu EBM und Synthiepop bewegen könnt. Tickets gibt es für 12 Euro >>>hier. Wer noch länger unterwegs sein möchte, dem ist die "Season Closing Party" im Westhafen ans Herz zu legen. Hier gibt es 15 Stunden lang elektronische Beats auf die Ohren. Tickets findet Ihr >>>hier.

Im Westhafen und im Werk2 wird am Samstagabend gefeiert! © 123RF/nd3000