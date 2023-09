"The Voice"-Star Georg Stengel spielt in Leipzig: Das sagt der Sänger über die Messestadt

Leipzig - Es muss nicht immer die große Bühne sein. Mit einem Auftritt auf Leipzigs Sachsenbrücke lieferte Georg Stengel (30) am Montagabend einen Vorgeschmack auf seine demnächst startende Club-Tour.

Ex-"The Voice"-Kandidat Georg Stengel (30) ist am Montagabend auf Leipzigs Sachsenbrücke aufgetreten. © Emily Mittmann

Es wird die erste in der bisherigen Karriere des ehemaligen "The Voice of Germany"-Kandidaten und die Vorfreude ist bereits zu spüren.

"Das wird das allererste Mal. Ich freu mich riesig", sagte der Sänger vor dem Konzert über die Tournee, die in etwa einer Woche in Berlin startet und ihn direkt am zweiten Tag nach Leipzig bringt.

Auf dem Programm: ein Auftritt im legendären Täubchenthal. "Damit verbinde ich noch gute Erinnerungen."



Vier Jahre lang lebte der Singer/Songwriter in der Messestadt, bevor es ihn für die Musik nach Berlin zog.

"Mit meinem Hund hatte ich damals viel Zeit auf den Hundewiesen verbracht. Ich war aber auch oft in der Innenstadt und sogar meine Schwestern sind mal vorbeigekommen. Mit ihren Kindern sind wir dann in den Zoo gegangen. Der Leipziger Zoo ist und bleibt eben einer der besten."

Auch ein Jahr nach seinem Umzug sei er gern hier.