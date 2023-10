Tränen, Euphorie und ein Gruß an die Mama: Georg Stengel rockt das Täubchenthal!

Leipzig - Mit seinen Auftritten bei "The Voice of Germany" sang sich Georg Stengel (30) 2016 in die Herzen der Zuschauer. Zahlreiche Single-Auskopplungen später ging es für den Wahl-Berliner nun erstmals auf Tour, die ihn am gestrigen Mittwoch ins Leipziger Täubchenthal brachte. Nicht nur für die angereisten Fans sollte es ein unvergesslicher Abend werden.