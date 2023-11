Zickige Exoten: Laden für Pflanzen-Freaks öffnet auf Karl-Liebknecht-Straße

Leipzig - Johanna "Hanni" Mayer (33) hat ihre Leidenschaft für tropische, panaschierte Zimmerpflanzen zum Beruf gemacht: Mitte November eröffnet sie ein Ladengeschäft auf der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig , um die schönen Exoten zu verkaufen. Damit trifft sie vor allem in der Messestadt einen Nerv.

Während der Corona-Pandemie in 2020 beobachtete Hanni dann den damals aufkommenden Hype rund um tropische Pflanzen mit einem Albo-Gendefekt skeptisch. Millionen von Pflanzenfans lieferten sich unter Hashtags wie #greenhousecabinet, #monsteramonday oder #plantsofinstagram einen Wettbewerb, wer die schönste gesprenkelte Variante und die beste Grow-Methode in seiner Wohnung oder auch Vitrine vorweisen konnte.

Die Liebe zu den Pflanzen ist bei Hanni bereits seit ihrer Kindheit - im wahrsten Sinne des Wortes - tief verwurzelt. Als Dorfkind verbrachte sie viel Zeit mit Oma und Uroma, die mit ihr Sämlinge zogen, Ableger schnitten oder Blumensträuße pflückten. "Meine Uroma hat mir sogar im beigebracht, welches Kraut man essen kann, da sie ja auch irgendwie durch den Zweiten Weltkrieg kommen musste. Ich vermute, das hat mich sehr geprägt in jungen Jahren", so die 33-Jährige.

Bei panaschierten Pflanzen sorgt ein Gendefekt dafür, dass sie weiße Sprenkel, Marmorierungen oder auch Kleckse auf ihren Blättern tragen. Die jeweilige Musterung ist einmalig und macht die Pflanze bei Liebhabern so beliebt.

Konkret zu kaufen gibt es dort dann günstige panaschierte Ableger in einer Glasvase, denn das Auge schaut ja bekanntlich mit und auch etablierte Pflanzen in Erde, die gewöhnlich aus Südamerika, Indonesien und Thailand stammen, wie zum Beispiel die "Monstera Deliciosa Thai Constellation“.

Schließlich machte sich Hanni auf die Suche nach einem eigenen Ladengeschäft für ihre Kletterpflanzen, für das sie auf der Karl-Liebknecht-Straße 105 fündig wurde. In den Räumlichkeiten der "Likken"-Eisdiele wird die 33-Jährige während dessen Winterpause vermutlich am 12. November ihren Laden "VER.PLÅNT" eröffnen.

Mit den Ablegern von Monstera, Philodendron, Alocasia und Co. konnte und kann man über Kleinanzeigen viel Geld verdienen.

Hannis Pflanzen kommen mit einem besonderen Gimmick: "Da diese Pflanzen sehr zickig sein können, habe ich das Konzept entwickelt, die Ableger zu bewurzeln und in eine Selbstbewässerung zu pflanzen. Man kann die Pflanze quasi nicht killen, sie ist immer mit allem versorgt, was sie benötigt. Vorausgesetzt, sie erhält genügend Sonnenlicht", erklärte Hanni.

Vor der Eröffnung hat Hanni eine Spendenkampagne über GoFundMe ins Leben gerufen, über das künftige Kunden vorab einen Shop-Gutschein erwerben können, um sie bei der Ausstattung ihres Ladens zu unterstützen. "Aktuell stecke ich mein ganzes Geld in Pflanzen. Jedoch müssen auch ein paar Vitrinen, Heizmatten und Lichter installiert werden, was die Kosten bei einer Neueinrichtung leider sehr in die Höhe treibt", begründete die 33-Jährige den Schritt.

