Umstrittene "Echte Körper"-Ausstellung in Leipzig: "Mehr Wursttheke als Museum"

Leipzig - Noch bis zum 10. März macht die Anatomie-Ausstellung "Echte Körper" im Leipziger Stadtbad Halt. Zu sehen sind tatsächlich menschliche Körper und Körperteile, plastiniert á la "Körperwelten" von Gunther von Hagens - allerdings in einem etwas fragwürdigen Zustand.

Die Ausstellung ist nach Themenbereichen unterteilt, hier stehen Kopf & Hirn im Fokus. © Anna Gumbert

Ein Blick in die Google-Bewertungen der Ausstellung lässt Böses erahnen. "Mehr Wursttheke als Museum" oder "Die Exponate erinnern an Trockenfleisch" ist dort über die "Echte Körper Ausstellung" zu lesen, die seit dem 3. März in der Messestadt zu Gast ist.

Für den Eintrittspreis von 15 Euro (12 Euro ermäßigt, zehn für Schüler) verspricht der Veranstalter einen Ausflug in die Welt der menschlichen Anatomie, präsentiert von plastinierten Körpern und Körperteilen. Unter der Plastination versteht man einen Prozess, bei dem menschliche Körper durch den Austausch von Zellflüssigkeiten durch Kunststoffe haltbar gemacht werden.

Die Exponate sind in den Räumlichkeiten des Alten Stadtbads nach Themenbereichen sortiert: So werden die Besucher über den Themenkomplex Skelett und Knochen, Muskeln und dann immer kleinteiliger in die einzelnen Organregionen wie Lunge und Herz, Geschlechtsorgane oder Gehirn weitergeführt.

Ergänzt werden die Plastinate durch Infotafeln, die größtenteils auf den medizinischen Informationen der Deutschen Krebshilfe e.V. beruhen. Insbesondere weisen die Tafeln auf gesundheitliche Risiken wie Bewegungsmangel, Rauchen und Sonneneinstrahlung hin, was in Anbetracht der Besuche einiger Schulklassen nicht verkehrt ist.