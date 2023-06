Egal ob Party oder bummeln: Am Wochenende ist in Leipzig Abwechslung garantiert!

Leipzig - Auch an diesem Wochenende steppt in Leipzig wieder der Bär. Mehrere Partys für Groß und Klein halten Euch auf Trab, während Flohmärkte, Autotreff und Kunstausstellungen als Ausgleich zum Bummeln und Staunen einladen. Was in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Am Sonntag kann es dann im Kristallpalast Varieté mit dem Gastspiel "KinderRevue petit souci 'Sommer, Sonne, Zuckerwatte'" weitergehen. Seit über 20 Jahren bieten die Kids der Tanzschule Carola Kleinsorge eine tolle Show, in der sie singen, tanzen und steppen. Weitere Details zur Veranstaltung findet Ihr auf leipzig-im.de .

Der Flohmarkt auf der Galopprennbahn Scheibenholz hat hingegen ein etwas anderes Angebot in Petto. Hier finden auch Mama, Papa und Co., was ihr Herz begehrt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr von 10 Uhr bis 17 Uhr über den Platz bummeln. Für Getränke und Speisen ist gesorgt. Mehr Infos gibt's auf Leipzig-Leben.de .

Auf dem Kinderflohmarkt "Trödeln bei Lene" im Lene-Voigt-Parkt werden Mamas, Papas und Kids garantiert fündig. Hier findet Ihr Spielzeug, Kleidung und vieles mehr, was die kleinen Herzen höherschlagen lässt. Spaziert am Samstag von 15 Uhr bis 18 Uhr bei Sonnenschein durch den Park und nehmt dabei die ein oder andere Überraschung mit nach Hause. Informationen zu Adresse und Co. findet Ihr auf der Website des Kinderflohmarkts .

An jedem dritten Sonntag im Monat kommen alle Oldies auf Rädern zusammen. Diese Woche ist es schließlich wieder so weit. Am Burger King in Rückmarsdorf treffen sich alle mit einem Gefährt, das mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hat, egal ob zwei oder vier Räder. Ab 15 Uhr geht es los und natürlich sind auch alle Schaulustigen willkommen.

Schön und alt sind auch die Autos, die an diesem Sonntag wieder in Rückmarsdorf einkehren.

So zeigt Sarah Zak am Samstag in ihrer Ausstellung "#Sarahlikesprettygirls" was es für sie bedeutet, Schönheit ungefiltert zu zeigen. Ihre Arbeiten sind nicht für den männlich objektivierenden Blick entworfen, sondern zeigen Frauen, die sich wohl mit ihrer Fotografin fühlen. Der Hintergrund der Fotoreihe überrascht, genau wie deren Authentizität. Wieso Sarah so viel an der Natürlichkeit liegt und weitere Infos zur Ausstellung findet Ihr auf urbanite.net .

Natürlich weiß die sächsische Metropole auch alle Party-People mit seinem Nachtleben zu begeistern.

Leipzigs Mega Party im alten Stadtbad hat am Samstag einiges zu bieten: Auf vier Floors heizen Euch ab 22 Uhr verschiedene DJs mit Party-Classics, Hip-Hop und den Best of the 90s ein. Neben der Musik sorgen ein Foodtruck sowie eine Lounge Area für Euer Wohlergehen, während Euch Neon-Effekte, Knicklichter und eine Fotowall in Stimmung bringen. Tickets bekommt Ihr online auf Leipzigtickets.de oder am Samstag an der Abendkasse.

Im Täubchenthal nehmen Euch DJ Martin und DJane Sheatle mit auf eine Zeitreise. Bei der "Big 80s and Depeche Mode Party" seid Ihr herzlich dazu eingeladen, getreu dem Motto "I Just Can't Get Enough" die Nacht durchzutanzen. Details und Tickets gibt's auf der Seite des Täubchenthals.



Und auch am Sonntag ist das Party-Wochenende in Leipzig noch nicht vorbei. Beim Westhafen Festival versüßt Euch elektronische Musik von 12 Uhr bis 22 Uhr vor der Kulisse des Lindenauer Hafens den Tag. Line-up, Tickets und weitere Informationen zum Festival findet Ihr auf Westhafen-leipzig.de.