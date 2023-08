Vor 200 Jahren! Wie eine junge Frau aus Leipzig das Herz des großen Goethe brach

Ein unsterbliches Stück Weltliteratur. Selten wurde nagender Liebeskummer vollendeter in Worte gegossen. Im nordböhmischen Trebivlice, nahe der Grenze zu Sachsen, ist die Leipzigerin begraben. Ein kleines Museum erinnert an des Dichters letzte Liebe, die hier ihr Leben verbracht hatte.

ie Sächsin Ulrike von Levetzow brach dem Dichter das Herz. Seine letzte Liebe blieb unerfüllt. © Bildmontage: picture alliance/ullstein, Wikipedia

Doch wer weiß? Geheiratet hat sie nie, angeblich, weil sie "gar keine Lust zu heiraten" verspürte.

Nach der Absage an den alternden Dichter zog Ulrike 1824 auf das Schloss ihres Stiefvaters Franz von Klebelsberg (1778-1857), das sie später erbte. 75 Jahre lebte sie dort, bis zu ihrem Tod im Jahr 1899.

Im Alter schrieb sie eine Art Gegendarstellung, um dem Gemunkel über ihr Liebesverhältnis zu Goethe ein Ende zu bereiten. Sie beteuerte, den Dichter nur "wie einen Vater" lieb gehabt zu haben.

In der 800-Einwohner-Gemeinde Trebivlice ist Ulrike, die im Alter von 95 Jahren starb, stets präsent. Im Gartenhäuschen des Schlosses ist ihr zu Ehren 1999 ein kleines Museum eingerichtet worden. Bilder, Notizen, Stickereien, Fotos ihres Lieblingshundes "Trim" und andere Andenken stapeln sich in den Vitrinen. Sogar der Brief mit ihrem letzten Willen ist zu sehen. Darin verfügte sie, dass ihre Korrespondenz mit Goethe nach ihrem Tode vernichtet und mit in ihr Grab gelegt wird. "Das ist so geschehen", sagt die Museumsleiterin Venuse Pazderova.

Auf Ulrikes Grab liegen immer Blumen. Seit 2021 ziert zudem eine Bronzeplastik "Der Handkuss" von Goethe und Ulrike, geschaffen von Dieter von Levetzow (Nachfahre), den Platz der Gemeinde. Übrigens: Erst nach Goethes Tod erfuhr Ulrike von Levetzow von der "Marienbader Elegie".