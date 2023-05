Wave-Gotik-Treffen in Leipzig: So könnt Ihr das Festival auch ohne Ticket genießen

Mit einem Festival-Ticket könnt Ihr alle Veranstaltungen und Konzerte des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig besuchen. Aber auch ohne kann man viel Spaß haben!

Von Anna Gumbert

Leipzig - Über das Pfingst-Wochenende wird es in Leipzig dank des Wave-Gotik-Treffens (WGT) finster, denn wie jedes Jahr treffen sich dort die Anhänger der Schwarzen Szene aus aller Welt. Wer sich kein Ticket kaufen möchte und nur in ein paar Highlights des Kultfestivals hinein schnuppern möchte, findet hier eine Übersicht über einige der Veranstaltungen vom 25. bis 29. Mai, bei denen kein Festival-Bändchen vonnöten ist.

VIKTORIANISCHES PICKNICK

Beim dunkelbunten Picknick im Clara-Zetkin-Park ist ein jeder ein gern gesehener Gast: Egal ob Ihr nur gucken, einen Snack einnehmen oder ein eigenes Kostüm zur Schau stellen wollt, am Freitag ab 14 Uhr sammelt sich das schwarz gekleidete Volk und breitet die Picknick-Decken aus. Fotografen tummeln sich zwischen Steampunk-Helden und Gestalten in ausladenden und viktorianischen Kostümen. Es gibt keinen Eintrittspreis und keinen Dress-Code - ein schwarzes Gewand kommt aber sicher gut an.

Beim Viktorianischen Picknick werden wieder einige extravagante Kostüme zu sehen sein. © Hendrik Schmidt/dpa

LEICHENWAGENTREFF

Eines der Highlights eines jeden WGTs ist das Treffen der Leichenwagen-Fahrer aus ganz Deutschland. In diesem Jahr treffen sich die "Leichen-Fahrer" um 11 Uhr auf dem Augustusplatz vor der Oper und fahren dann im Konvoi zum Südfriedhof, wo sie ab etwa 14 Uhr am alten Gleisbett am Friedhofsweg ihre Fahrzeuge zur Schau stellen. Der ein oder andere öffnet dann auch schon mal den Kofferraum und es lassen sich einige gruselige Überraschungen entdeckten. Auch dieser Event-Punkt kostet nichts.

Leichenwagen gibt es in allen Formen und Farben. Vorzugsweise natürlich in Schwarz. © Anna Gumbert

HEIDNISCHES DORF UND WONNEMOND

Auch auf den Mittelaltermärkten des diesjährigen WGTs ist kein Festival-Bändchen vonnöten, allerdings wird im Heidnischen Dorf am Torhaus Dölitz 20 Euro Eintritt verlangt (ermäßigt: fünf Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt), der Eintrittspreis für den "Wonnemond"-Markt auf der Moritzbastei liegt bei fünf Euro (ermäßigt drei Euro, Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt). Dafür gibt es mittelalterliche Stände mit Handwerkskunst, Gewändern und Met, auf den Bühnen spielt Mittelalter-Rock und es gibt so manchen Schaukampf oder Gaukler, die ihr Können zum Besten geben. .

SHOPPING

Wer sich für das kommende Jahr dann mit einer neuen schwarzen Garderobe eindecken möchte, der hat am Wochenende die Auswahl zwischen einigen Läden mit schwarzer Kluft. Beispielsweise die Gotik-Koryphäen von "Queen of Darkness" im Ludwig-Hupfeld-Center in Leipzig-Leutzsch stehen Euch bis Samstag jeweils von 12 bis 20 Uhr zur Verfügung, auf dem Dark Market im Petersbogen kann ebenfalls ausgiebig und schwarz geshoppt werden. Wer es etwas nachhaltiger möchte, sucht den Gothic-Second-Hand-Shop auf der Wolfgang-Heinze-Straße 18 auf und stöbert dort in alten, schwarze Schätzen.

GOTH & KULTUR

Ein bisschen Kultur und Geschichte schadet auch am Festival-Wochenende nicht und dafür braucht man nicht mal ein Ticket. Beispielsweise das Grassi-Museum hat sein Programm an diesem Wochenende auf das Thema "Gothic" umgestellt und es gibt unter anderem einen Rundgang über den alten Johannisfriedhof oder die Vorführung eines Stummfilms in Schwarz-Weiß. Das ganze Programm findet Ihr >>>hier. Kulturell geht es auch bei der Literatur-Veranstaltung "Der durstige Pegasus" zu. Dort werden am Montag um 16 Uhr einige schaurig-schöne Texte passend zum Anlass zum Besten gegeben werden. Der Eintritt ist frei.

PARTY

Auf dem WGT wird natürlich auch das Tanzbein geschwungen, auch ohne Ticket könnt Ihr an den schwärzesten und gruseligsten Partys der Stadt teilnehmen. Zur Auswahl stehen unter anderem der Szeneclub Darkflower, der an allen Tagen des Festivals eine eigene Veranstaltung mit EBM-Musik, Rock oder Synthie-Pop steigen lässt. Auch der Fetish-Club Kätz öffnet seine Pforten und lädt zu verschiedenen Dance- und Play-Partys. Tickets gibt es jeweils an der Abendkasse. Doch auch der Blick in für die Szene untypische Clubs wie das Institut für Zukunft (IfZ) lohnt sich: Am Samstag tanzen dort die Vertreter der Gruft- und Gothic-Szene auf der GLITTER TRAUMA-Party nicht nur zu Techno-Beats.

Mehr als 15.000 Menschen strömten 2022 fürs WGT nach Leipzig. © Gerald Krauser

