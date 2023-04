Wie ein Leipziger Schönheitssalon zur Integration beiträgt

Leipzig - Im preisgekrönten "Grand Beauty"-Salon kommen Menschen verschiedener Kulturen zusammen. In einem Häuschen in Leipzig -Grünau werden kostenlos Haare geschnitten oder Nägel behandelt - und im Idealfall auch Grenzen und Vorurteile überwunden.

Eine kleine Gegenleistung wird aber schon erwartet. An einer Wand hängen Zettel mit Vorschlägen: Gesucht werden Menschen, die beim Bohren mit anpacken, bei der Kinderbetreuung helfen oder einfach nur die Buntstifte anspitzen. Das mit den Buntstiften könnten sich die Gäste durchaus vorstellen, sagen sie.

Das Konzept ist ja auch ungewöhnlich. Wer sich im Grand Beauty Salon, einem preisgekrönten, interkulturellen Schönheitssalon in Leipzig, hübsch machen lässt, muss kein Geld dafür zahlen.

Eine der Frauen hätte gern neues Make-up, auch mit ihrer Frisur ist sie nicht zufrieden. Frauke Frech lächelt und fragt: "Was könnt ihr uns denn zurückgeben?" Darauf haben die Gäste so schnell keine Antwort.

Eine schmale Frau huscht durch den Schönheitssalon. Frauke Frech (41), die Leiterin, trägt ein grünes Hemd, roten Lippenstift und kurze Haare. Sie strahlt, als sie auf einem Stuhl Platz nimmt. "Was bringt euch zu uns?", fragt sie die Gäste, die ihr gegenüber sitzen.

Einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, Anas Hassan, ist vor ein paar Jahren mit seiner Familie aus Syrien geflohen. 23 Jahre ist er alt. Der Mann, der früher in die IT-Branche wollte, lässt sich in einer Leipziger Firma nun zum Friseur ausbilden. Nebenbei hilft er im Grand Beauty Salon aus. "Ich stecke viel Zeit hier rein", erzählt er.

Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter stammen aus verschiedenen Kulturen, sind syrischer, muslimischer, kurdischer, palästinensischer, afghanischer oder deutscher Herkunft. Die "Beauty Experts", so heißen sie im Salon, schneiden Haare, behandeln Nägel, schminken Gesichter oder bieten Massagen an.

Jeden Freitagnachmittag ist der interkulturelle Salon geöffnet, am letzten Freitag des Monats nur für Frauen. "Es kann jeder kommen, der sich respektvoll gegenüber den Anderen verhält", sagt Frauke Frech.

Integration werde oft nur so verstanden, dass sich fremde Menschen in eine "dominierende Gesellschaft" eingliedern müssten, sagt Frech. "Wir sollten mehr darauf bauen, welche Kompetenzen die Menschen mitbringen."

"Viele Menschen leiden an Einsamkeit oder bleiben nur in ihrer eigenen Blase", sagt sie. Bei den Schönheitsbehandlungen könnten Menschen Zeit miteinander verbringen und sich kennenlernen.

Das Ziel des Salons: Menschen zueinander bringen, damit sie miteinander Zeit verbringen und sich kennenlernen können. Dadurch würden sowohl Grenzen als auch Vorurteile überwunden. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Frauke Frech ist keine professionelle Friseurin oder Stylistin. Sie hat Kunst studiert und sieht sich vor allem als Performance-Künstlerin - mit besonderem Interesse für zwischenmenschliche Beziehungen.

Ein Langzeitprojekt führte sie vor Jahren nach Augsburg. Dort lebte sie in einer Unterkunft mit Geflüchteten zusammen und traf auf "Schönheitsexperten", wie sie sagt, auf Menschen, die sich in Deutschland einbringen wollten, aber noch keine Arbeitserlaubnis hatten. Darunter: eine Kosmetikerin aus dem Iran, eine Friseurin aus Mazedonien, ein Street-Barber aus Gambia. Mit ihnen ging Frech auf Tour. Das Team schminkte, frisierte und beriet Menschen auf Kunstfestivals oder Stadtfesten.



Als das Projekt 2021 mit dem "Power of the Arts Award" ausgezeichnet wurde, war plötzlich genug Geld für einen festen Standort da. Frauke Frechs Team zog in ein kleines Gebäude im Leipziger Robert-Koch-Park. Finanzielle Unterstützung kommt bis heute auch von Stiftungen. Vermietet wird das Gebäude von der Stadt.

Aus Sicht der Verwaltung gehört der Salon zu einer Vielzahl von Initiativen, mit denen das Gebiet vorangebracht werden soll, wie das Amt für Stadtentwicklung erläutert. Grünau, die größte Plattenbausiedlung Leipzigs, sei eine wirtschaftlich eher schwache Gegend mit relativ hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund.