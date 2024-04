Connewitz-Tour, Denkmal-Chor und Marathon: Das erlebt Ihr am Sonntag in Leipzig

Ein weiteres frühlingshaftes Wochenende steht den Leipzigern bevor und laut den TAG24-Tipps gibt es wieder einiges zu erleben.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Das Wochenende neigt sich dem Ende zu, aber den Sonntag könnt Ihr noch mit allerlei Aktivitäten in Leipzig füllen. Zur Auswahl stehen unter anderem ein sportlicher Wettkampf, Trödelmärkte und eine interessante Stadtteilführung.

LEIPZIG MARATHON

Waldstraßenviertel - Bereits vor dem Wochenende hatten sich knapp 9000 Läufer für den Leipzig Marathon gemeldet: Auf unterschiedlichen Wettkampfstrecken wie dem Marathon, Halbmarathon oder dem 10-Kilometer-Lauf könnt Ihr Eure Stadt durchjoggen und Euch vom Jubel der Zuschauer zu Höchstleistungen motivieren lassen. Anmelden könnt Ihr Euch noch bis 60 Minuten vor dem Start der jeweiligen Läufe im Meldebüro auf dem Campus der Sportwissenschaftlichen Fakultät. Mehr Infos findet Ihr auf der Website des Leipzig Marathons.

Schnürt die Laufschuhe! Auch Kurzentschlossene können sich noch für die Läufe anmelden. © 123RF/photopiano

FLOHMARKT & KUNSTMARKT

Reudnitz/Plagwitz - Wer am Sonntag ein paar individuelle Schnapper machen möchte, wird auf dem Kunst- & Trödelmarkt im Laden auf Zeit fündig. Dort kommen von 12 bis 16 Uhr Bücher und Trödel, Malerei und Grafik, ehemalige Theater-Kostüme und -Requisiten, Schmuck und Spielzeug auf improvisierte Ladentische. Der Eintritt ist frei. Von 12 bis 17 Uhr öffnet auch der Flohmarkt im Café Rosa seine Pforten: Dort könnt Ihr nach dem Shopping Euch bei einer Küfa auf Spendenbasis den Bauch vollschlagen.

Am Sonntag kommen Trödel-Fans aus Leipzig voll auf ihre Kosten. © Monika Skolimowska/dpa

STADTTEILFÜHRUNG CONNEWITZ

Connewitz - Wer länger in einem Stadtteil lebt, kann "betriebsblind" werden - die interessanten Anekdoten und Geschichten hinter der Architektur im eigenen Kiez übersehen oder nie davon erfahren. Wer einen genauen Einblick in das Connewitzer Leben bekommen möchte, kann sich um 14 Uhr zur Stadtteilführung in Connewitz aufmachen. Historiker Sebastian Ringel kennt alle Insights rund um alte und neue Gebäude und die Entwicklungen des Viertels. Treffpunkt ist der Eingang des Werk 2, die Tour ist kostenlos.

Die Tour startet im Eingangsbereich vom Werk 2. © EHL Media

DENKMALCHOR

Probstheida - Anlässlich des 100. Todestages des Komponisten Gabriel Fauré (1845-1924) führen der Denkmalchor und das Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von Philipp Goldmann um 18.30 Uhr sein Requiem im Völkerschlachtdenkmal auf. "Die Requiems-Vertonung von Gabriel Fauré zählt zu den klangschönsten Werken der gesamten Kirchenliteratur", so die Veranstalter. Tickets für 20 Euro bekommt Ihr in der Musikalienhandlung Oelsner, an der Denkmalskasse sowie an der Abendkasse am oberen Kryptaeingang des Völkerschlachtdenkmals.

Am Sonntagabend wird im Völki das Requiem von Philipp Goldmann vom Denkmalchor aufgeführt. © Denkmalchor/ Anne Hornemann

Karli Stand-up-Comedy

Südvorstadt - Das Café Puschkin auf der Karl-Liebknecht-Straße ist seit Jahren eine wahre Institution in Leipzig. Am Sonntag verwandelt sich das Restaurant allerdings mal wieder in eine Bühne für erfahrene bzw. neue Comedians, die das Publikum mit ihrem Material möglichst oft und stark zum Lachen bringen wollen.

Die erste Open-Mic-Bühne findet zwischen 17 und 19 Uhr statt, die zweite Runde dann zwischen 20 und 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos und spendenbasiert. Ihr könnt entweder spontan vorbeikommen und auf einen Platz hoffen oder aber auf Nummer sicher gehen und im Voraus einen Sitz reservieren. Für das leibliche Wohl ist natürlich die ganze Zeit über gesorgt.

Im Café Puschkin auf der Karli kann man Stand-up-Comedians live erleben. (Symbolbild) © 123rf/valmedia1