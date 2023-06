Wohnen in Gemeinschaft: Erster Spatenstich für Leipziger Inklusionsprojekt

Von Anke Brod



Leipzig - Gelebte Gemeinschaft in Inklusion, barrierefreie Räume, ökologische Holzbauweise, ein Dachgarten und obendrein sozial: Für ein innovatives Wohnprojekt an der Cichoriusstraße 8 im Leipziger Stadtteil Reudnitz gab es am Freitag den ersten Spatenstich.