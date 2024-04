Wahnsinn Wohnungssuche in Leipzig: "Wenn das Telefon vibriert, lass ich alles stehen und liegen!"

Leipzig - Probleme mit der Wohnungssuche kennt man normalerweise aus Städten wie Hamburg, Berlin und Stuttgart. Mittlerweile haben es aber auch Menschen mit gutem Einkommen in Dresden , Jena oder Leipzig schwer, einen passenden Raum zum Leben zu finden. Die ZDF-Dokureihe "37 Grad" hat ein junges Paar in der Messestadt beim Wahnsinn Wohnungssuche begleitet.

"Wenn was kommt, was zu unseren Kriterien passt, gibt es eine Nachricht. Wenn es uns gefällt, müssen wir innerhalb von drei Minuten antworten, sonst ist man schon zu spät. Wenn das Telefon vibriert, lass ich sofort alles stehen und liegen, das ist auf jeden Fall eine Form von Anspannung", berichtet Jacqueline.

Seit einem Dreivierteljahr sind die beiden bereits auf den gängigen Wohnungsportalen unterwegs. "Unser Budget liegt bei 1100 Euro, mit Bauchschmerzen bei 1200 Euro, wenn die Wohnung wirklich richtig schön ist. Mein Freund wohnt genau am anderen Ende der Stadt und wir haben beide Wohnungen, die relativ laut sind - es wäre schön, wenn das irgendwie vereinbar wäre", so die Leipzigerin über ihre Suchkriterien, anhand derer sie bei sämtlichen Wohnungsportalen bereits einen Suchauftrag gestellt hat.

Besonders Viertel wie die Südvorstadt sind beliebt - und teuer. © Ralf Seegers

Auch im Urlaub und während Terminen ist die 31-Jährige stets mit einem Ohr bei ihrem Handy.

"Das ist schon anstrengend. Ich hab Paranoia, dass ich das perfekte Angebot verpasse", so die junge Frau. Steht ein Besichtigungstermin an, quetscht sie diesen in den Tag - egal, ob er passt oder nicht.

"Man baut sich das ganze Leben drumherum. Wenn das für uns schon schwer ist, ist das für jemand mit einem geringeren Einkommen ja noch viel schlimmer. Das ist keine gute Entwicklung für eine Stadt, die wachsen und lebenswert sein will", bemängelt Jacqueline.

Von den 15 größten Städten in Deutschland ist die Miete in den letzten fünf Jahren mit 40 Prozent am stärksten in Berlin gestiegen, Leipzig liegt mit 32 Prozent auf dem zweiten Platz. Der Mietpreis für einen Quadratmeter liegt in Berlin bei 16,81 Euro, in Leipzig bei 10,15 Euro.

"Die Mietpreise sind schon gestiegen, deswegen sind Bestandsmieter nicht gewillt, auszuziehen. Es gibt immer mal Mieter, die die Stadt wechseln, aber ich merke, wenn ich einen Besichtigungstermin ausmache, dass es sehr viele Interessenten gibt", schätzt auch der Hausverwalter Andreas Köhler ein.

Bei ihm hat sich Jacqueline eine Wohnung angesehen - die wird es allerdings nicht. "Der Preis ist okay, aber die Wohnung ist recht dunkel, das Kopfsteinpflaster und die vorbeifahrende Straßenbahn laut. Ich ärgere mich für den zeitlichen Aufwand, das ist nervlich anstrengend. Irgendwann muss doch mal was dabei sein"; seufzt die 31-Jährige.

Ob Jacqueline und ihr Freund doch noch ihre Traumwohnung finden und wie die Situation in Dresden oder Berlin aussieht, könnt Ihr Euch in der gesamten Doku in der ZDF-Mediathek ansehen.