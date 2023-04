Zum Jubiläum: Schiller kommt nach Leipzig und Ihr könnt dafür Tickets gewinnen!

Christopher von Deylen (52) alias "Schiller" ist am 10. Mai in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig zu Gast. © Semmel Concerts/Annemone Taake

Am 10. Mai ist "Schiller" mit "Illuminate - Die Arena Tour 2023" zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena, um seine Fans hierzulande endlich wieder in atemberaubende Klangwelten zu entführen. Mit dabei: faszinierende Lichtshows, betörende Farben, jede Menge Emotionen und natürlich eine Riege an internationalen Gast-Künstlern.

Elf Top-Ten-Alben kann "Schiller" inzwischen vorweisen, darunter neun Nummer-eins-Platzierungen mit über sieben Millionen verkauften Einheiten. Hinzu kommen zahlreiche ausverkaufte Tourneen weltweit.

Auch in Leipzig will der Künstler das Beste aus 25 Jahren "Schiller" liefern. Und jetzt kommt's: Ihr könnt dafür Karten gewinnen!

TAG24 verlost 1x2 Karten für das Konzert von "Schiller" am 10. Mai in der Quarterback Immobilien Arena.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die folgende Frage beantworten: Wie lautet der Name des Debüt-Albums von "Schiller" aus dem Jahr 1999?