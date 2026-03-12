Kulturstaatsminister Weimer erteilt Leipziger Millionenprojekt Absage

Leipzig - Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig platzt aus allen Nähten. Die Arbeiten für den geplanten Erweiterungsbau am Deutschen Platz sollten eigentlich 2027 starten und dem Magazin mit Fertigstellung im Jahr 2032 die herbeigesehnte Entlastung bringen. Nun hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) sich überraschend gegen die Realisierung des Millionenprojektes entschieden.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) hat sich gegen die Realisierung des Erweiterungsbaus der Deutschen Nationalbibliothek entschieden. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Dabei wachsen die Bestände des Archivs ununterbrochen an: "Täglich gehen rund 13.100 neue Medienwerke in der Deutschen Nationalbibliothek ein, darunter etwa 3300 analoge und 9800 digitale Publikationen", erklärte die Bibliothek. "Die Lagerkapazitäten für Neuzugänge in Leipzig sind nahezu erschöpft."

Der fünfte Erweiterungsbau sollte eine energieeffiziente und nachhaltige Bewahrung des nationalen Kulturerbes ermöglichen. Zugleich sei der Altbau "klimatisch" nicht geeignet, um die Bestände langfristig zu bewahren, hieß es.

Ein Sprecher des Kulturstaatsministers bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch nun, dass der Neubau nicht kommen soll. "Staatsminister Weimer strebt an, die Pflichtablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek zukünftig weitestgehend digital abzubilden."

Laut Gesetz müssen Verlage derzeit grundsätzlich zwei physische Exemplare an die Bibliothek liefern. Weimer setze sich dafür ein, dass es in Zukunft nur noch ein Exemplar sein wird, und das - wenn möglich - ausschließlich digital. Das sei ein Beitrag zum Bürokratieabbau.