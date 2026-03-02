Start-up-Märchen mit tödlichem Ende: Filmreife Unister-Story wird neu aufgerollt

Leipzig - Der Internet-Konzern Unister (ab-in-den-urlaud.de, fluege.de) galt einst als ostdeutsches Vorzeigeunternehmen. Denkt man heute an das Leipziger Start-Up, kommen einem hingegen wohl zuerst ein tragischer Flugzeugabsturz und die Insolvenz in den Kopf. MDR nimmt sich dem Thema im neuen Podcast "Ab in den Urlaub" an.

Im Podcast kommt unter anderem Dirk Rogl, der ehemalige Kommunikationschef von Unister, zu Wort. © MDR/Dennis Schubert

Zehn Jahre nach dem Flugzeugabsturz in Slowenien, der Unister-Gründer Thomas Wagner (†38) und seinen Geschäftspartner Oliver Schilling (†39) in den Tod riss, rollt ein MDR-Team den Fall rund um das Leipziger Start-Up neu auf.

In dem dreiteiligen Podcast kommen ehemalige Mitarbeitende zu Wort, wie etwa der einstige Kommunikationschef Dirk Rogl, aber auch anderweitige Wegbegleiter. So wird beispielsweise der Staatsanwalt Dr. Dirk Reuter interviewt, der nach dem Flugzeug-Crash und der darauf folgenden Insolvenz gegen 19 Chefs ehemaliger Unister-Gesellschaften ermittelt hatte.

"Mit diesem Podcast (...) blicken wir auf ein Stück spannende Zeitgeschichte im Osten, welches die Lebenskultur in ganz Deutschland nachhaltig veränderte", erklärte Hautpredaktionsleiterin Jana Cebulla das neue Projekt.

Und weiter: "Wir erzählen von der Aufbruchstimmung der Nullerjahre, davon, wie Unister das Denken und Buchen bei Urlaubsreisen veränderte sowie das exemplarische Scheitern."