Weniger Umsatz, höhere Gebühren: Sachsenlotto zieht Bilanz und kündigt große Änderung an

Leipzig - Sachsenlotto blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, wenn auch mit weniger Umsätzen, als in der Vergangenheit. Eine neue Änderung erwartet Euch zudem in der Zukunft.

Geschäftsführer Frank Schwarz ist zufrieden mit der Entwicklung im vergangenen Jahr. © Christian Grube

Seit August 2025 sind die Bearbeitungsgebühren bei Sachsens staatlicher Lotteriegesellschaft gestiegen. Gleichzeitig ist der Umsatz aus den Spieleinsätzen im Vergleich zum Jahr 2024 um etwa 10,2 Millionen Euro auf insgesamt rund 332 Millionen gesunken. Trotzdem fällt das Fazit von Geschäftsführer Frank Schwarz positiv aus.

Vor allem die rund 50,2 Millionen Spielaufträge machen ihn glücklich. "Das ist eine Zahl, auf die wir stolz sein können".

"Kaufverhalten ändert sich", stellte auch Marcel Körner aus der Vertriebsleitung der sächsischen LOTTO-GmbH fest.

Umso wichtiger sei es, sich nicht vor neuem zu verschließen. Mittels Online-Games will man den Konsumenten beispielsweise die Möglichkeit zu Sofort-Gewinnen bieten. Darüber hinaus könne man so komplett frei über die Höhe des Einsatzes entscheiden.

Bis zum Ende des zweiten Quartals soll sich eine weitere Neuerung einschleichen. Sachsenlotto hat geplant insgesamt 23 Selbstbedienungs-Terminals außerhalb der bestehenden Annahmestellen unterzubringen.