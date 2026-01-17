Leichenfund auf den Gleisen: Züge am Leipziger Hauptbahnhof stehen still!

Leipzig - Am Samstagmorgen stand ein Großteil der Züge am Leipziger Hauptbahnhof plötzlich still. Der Grund: ein Einsatz mitten auf den Gleisen.

Am Leipziger Hauptbahnhof standen am Samstag viele Züge still. (Archivbild) © dpa/Jan Woitas

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO wurde in den Morgenstunden eine Leiche im Hauptgleis 11 gefunden. Polizeisprecher Olaf Hoppe bestätigte den Fund gegenüber TAG24.

Nähere Details waren zunächst nicht bekannt, die Bundespolizei war vor Ort im Einsatz.

Die Maßnahme auf den Gleisen zog eine Teilsperrung des Bahnhofs nach sich, ein ICE soll außerdem evakuiert worden sein.