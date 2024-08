Park-Ärger in Leipzig: Bekommt die Eisenbahnstraße ein Parkhaus aus Holz?

Leipzig - Egal ob im Waldstraßenviertel oder im Seeburgviertel, der Ärger um die Parkplatz-Situation in der Messestadt ist nicht neu. Auf einen Antrag der CDU hin wurde in der Ratssitzung am Mittwoch diskutiert, ob ein außergewöhnliches Parkhaus-Konzept in der Eisenbahnstraße Abhilfe schaffen könnte.