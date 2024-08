Park-Chaos wegen Bauarbeiten in Leipziger Wohnviertel: "Gleicht einem Kampf!"

Leipzig - Das Seeburgviertel – für gewöhnlich ein ruhiger Stadtteil unweit der Uniklinik in Leipzig . Wäre da nicht die seit Jahren kritische Parkplatzsituation, die nun durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Infrastruktur der Wasserwerke noch weiter verschärft wird.

Seit Anfang der Woche herrscht auf einer Seite der Talstraße absolutes Parkverbot. © Christian Grube

Hannah Schmidt wohnt seit einigen Jahren mit ihrem gesundheitlich eingeschränkten Mann und zwei Kindern in dem Viertel. Sie ist auf ihr Auto angewiesen.

"Manchmal gleicht es einem Kampf, hier einen Parkplatz zu bekommen", erzählt sie TAG24. "In der Nachbarschaft ist ein Hotel, eine Berufsschule und Arztpraxen. Wenn man morgens wegfährt, hat man keine Chance, am Mittag einen Parkplatz zu finden. Sämtliche größeren Parkplätze sind in privater Hand und werden gewinnbringend vermietet."



Da die Talstraße für die Baumaßnahmen gesperrt wurde, hat die Stadtverwaltung die Seeburgstraße zur Einbahnstraße erklärt und an einer Straßenseite ein absolutes Parkverbot verhängt.

"Dadurch fallen hier knapp 20 Parkplätze weg", beklagt sich Hannah Schmidt. "Das kann dann schon mal bedeuten, dass man erst in 500 Metern Entfernung eine Lücke findet. Mit zwei kleinen Kindern, Einkauf und Co. ein schwieriges Unterfangen."