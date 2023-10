Schüsse und Attacke auf Transporter: Einsätze entlang der Eisenbahnstraße

Leipzig - Gleich zwei zeitgleiche Vorfälle beschäftigen am Mittwochabend die Leipziger Polizei an der Eisenbahnstraße .

Die Einertstraße im Leipziger Osten wurde am Abend abgesperrt. © Silvio Bürger

In der Einertstraße war es zunächst nach 17.30 Uhr an einem an der Ecke zur Eisenbahnstraße gelegenen Frisörladen zu einer Schussabgabe gekommen.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens soll es sich bei der eingesetzten Waffe allerdings "nur" um eine Schreckschusspistole gehandelt haben.

Genauere Angaben zum Tatablauf und den Hintergründen konnte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Nachfrage zunächst nicht machen.

Nur 400 Meter entfernt ereignete sich auf dem ALDI-Parkplatz an der Konradstraße ein weiterer Vorfall.

Hierbei waren nach ersten Informationen zwei Insassen eines Transporters von einer Personengruppe attackiert worden. Infolge der Auseinandersetzung wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs demoliert, der Fahrer leicht verletzt.