Gewerkschaft: Leipziger Unternehmen dürfen sich "nicht vor der Inflationsprämie drücken"

"Viele Chefs in Leipzig machen um die Inflationsausgleichsprämie einen großen Bogen. Und das geht quer durch alle Branchen: von Bäckereien über Hotels bis zu Lebensmittelbetrieben", so Christian Ullmann von NGG am Donnerstag.

Wer Unterstützung bei der Forderung der Inflationsausgleichsprämie benötigt oder mehr zu den bevorstehenden Tarifrunden in der Süßwaren-, Brauerei-, Brot- und Milchindustrie wissen will, kann sich unter der Nummer 034168843240 oder per Mail Region.leipzig-halle-dessau@ngg.net an die NGG wenden.