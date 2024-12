1. Advent in Leipzig: Das ist abseits des Weihnachtsmarktes los

Leipzig - In dieser Woche hat der Leipziger Weihnachtsmarkt eröffnet . Wenn Ihr darauf weniger Lust habt, gibt es noch einige andere Möglichkeiten, in der Stadt etwas zu unternehmen. Weihnachtlich wird es dabei dennoch oftmals.

Zentrum - Wer Leipzig im Winter per Bus und Boot entdecken will, kann das während einer Stadtrundfahrt tun. Die "Winter-Entdeckertour" startet ab 10.30 Uhr zu mehreren Zeiten an der Haltestelle Goethestraße in der Innenstadt, geht später auf einem Boot über die Kanäle weiter. Inklusive ist ein Glühwein (Tee für Kinder).

Genaue Abfahrtszeiten und Preise finden Ihr auf der Webseite der Stadtrundfahrt Leipzig.