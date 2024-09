Auch abseits der Markttage gibt's in Leipzig am Samstag viel zu erleben!

Der letzte Samstag im September steht in Leipzig ganz im Zeichen der Markttage. Doch auch abseits der belebten Innenstadt kann man einige Highlights erleben:

Von Annika Rank

Party

Stadtbad Leipzig - In einer ganz besonderen Location im Leipziger Norden steigt ab 21 Uhr eine "Ü-30-Party", die sich gewaschen hat: Unterschiedliche Genres verschiedener Jahrzehnte stehen auf der Playlist genauso wie abwechslungsreiche Drinks auf der Speisekarte. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse ab 15 Euro. Twenty One - Wer in den 2000er-Jahren geboren oder aufgewachsen ist, wird sich hingegen auf Sachsens größter 2000er-Party im Leipziger Zentrum pudelwohl fühlen. Ab 22 Uhr gibt es hier die allerbesten Throwback-Hits auf die Ohren, begleitet von einer fulminanten LED- und Stage-Effect-Show. An Tickets kommt Ihr unter anderem in der Leipziger Beatzz App. TV Club - Für diejenigen, die den Ballermann einfach nicht gehen lassen wollen, könnte wiederum die "Ultimative Mallorcaparty" im legendären TV Club das richtige Event sein. "Delikatessen" wie die typische Sangria aus Eimern, Biersäulen und Bratwürste dürfen da natürlich nicht fehlen. Ab 22 Uhr geht's los, Tickets gibt's online oder vor Ort.

Am Samstag wird in Leipzig an mehreren Orten gefeiert. (Symbolbild) © 123rf/alotofpeople

Outdoor-Messe "Jagd & Angeln"

agra Messepark Leipzig - Die Outdoor-Messe "Jagd & Angeln" ist aus Ost- und Mitteldeutschland nicht mehr wegzudenken. Von Freitag bis Sonntag werden mehr als 20.000 Menschen aufs Messegelände strömen, um die rund 250 Aussteller der Bereiche Outdoor, Bushcraft sowie Wald und Wasser zu besuchen. Zu den Highlights gehören unter anderem die Flugschauen des Jagdfalkenhofs Schaaf, die große Jagdhundearena, Angel-Workshops sowie eine nagelneue Quad-Teststrecke. Aber auch Natur- und Tierschutzprojekte werden vorgestellt. Die Türen öffnen um 9 Uhr und schließen um 18 Uhr. Eure Tageskarte bekommt Ihr entweder online oder vor Ort an der Kasse für 15 Euro.

Die "Jagd & Angeln"-Messe lockt Tausende Besucher nach Leipzig. © PR

Herbst- & Weinfest im Stadtstrand Leipzig

Stadthafen Leipzig - Direkt am Kanal steigt am Freitag und Samstag ein großes Herbstfest. Die Kinderdisco macht am Samstagnachmittag den Anfang, danach folgt Live-Musik von Lerch & Ko (Akustik-Pop) und Nante (Folk & Indie). Und wenn die Kinder ins Bett gebracht wurden, gibt es bis 22 Uhr dann noch House & Disco von DJ Disco Amore auf die Ohren. Neben der Musik wird es auch Mitmachaktionen wie Kürbisschnitzen, Nagel-Wettbewerbe oder Schminkstationen und Stockbrot-Lagerfeuer geben. Wassersportbegeisterte dürften sich zudem über den kleinen Kanu- und SUP-Flohmarkt vor Ort freuen. Die Tore des Stadtstrandes öffnen um 12 Uhr.

Das Herbst- & Weinfest bietet Spaß für die ganze Familie. © Stadthafen Leipzig

Flohmarkt im Scheibenholz

Galopprennbahn Scheibenholz - Um 10 Uhr beginnt am Samstag Leipzigs wohl schönster Freiluft-Flohmarkt. Dann verwandeln sich die Rennbahnen im Scheibenholz in Einkaufsstraßen, auf denen nach Lust und Laune gefeilscht werden darf. Von Möbeln und Kunst über Kleidung und Schmuck bis hin zu Büchern und Spielzeug wird dort alles angeboten, was das Trödelherz begehrt. Der Eintritt ist wie immer frei. Wer noch was vom "guten Zeug" abkriegen will, sollte möglichst früh vor Ort sein. Um 17 Uhr müssen die Händler dann wieder einpacken.

Die Galopprennbahn Scheibenholz verwandelt sich in einen großen Flohmarkt. (Archivbild) © Picture Point / Petzsche