Sport, Kultur und Familienspaß: Der Sonntag in Leipzig wird bunt und vielfältig

Leipziger Triathlon, Entdeckertage im Zoo Leipzig oder Kinderfest auf dem Augustusplatz: TAG24 hat die besten Veranstaltungen für den Sonntag rausgesucht.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Sontag tischt mit einem bunten Programm auf. Neben Sport, Kultur und Spaß für Familien wartet auch die ein oder andere Rarität auf Euch. Wie Ihr Euch am besten die Zeit vertreiben könnt, verraten wir in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipzig Triathlon

Kulkwitzer See - Am Wochenende gehen rund 1700 Leipzigerinnen und Leipziger beim 42. Leipziger Triathlon an die Grenzen ihrer Kräfte und darüber hinaus. Am Sonntag geht's aufs Ganze beim Olympischen Triathlon ab 11 Uhr. Start und Ziel ist das Seeufer am Kulki.

Beim Olympischen Triathlon müssen die Starter unter anderem 42 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer laufen. Anfeuern vom Seitenrand ist erwünscht! © PR/Fototeam Leipziger Triathlon e.V.

Biedermeierstrandfest

Biedermeierstrand am Schladitzer See - Die Kulturspielstätte am Haynaer Ufer feiert das ganze Wochenende lang mit einem vielfältigen Bühnenprogramm, Mitmachaktionen und Kinderspielen. An Marktständen könnt Ihr selbst gemachte und lokale Produkte bewundern und viele Gäste werden auch wieder in schönen und aufwendigen Kostümen flanieren. Start ist um 13 Uhr und der Eintritt ist frei.

Die Biedermeierzeit gilt als angestaubt und langweilig - von wegen! Der Haynaer Strandverein will mit diesen Klischees aufräumen. © PR/Maximilian Zwiener

Das große Krabbeln mit "winzigen Giganten"

Zoo Leipzig - Die Entdeckertage im Zoo Leipzig begeben sich am Wochenende auf die Spuren von "winzigen Giganten". 27 überdimensional große Insekten sind über das ganze Gelände verteilt und es gibt verschiedene Aktionen, um mehr über die Krabbeltiere zu erfahren. Das Naturkundemuseum Leipzig zeigt Euch verschiedene Insektenarten hautnah. Start der Aktion ist um 10 Uhr. Ihr müsst den normalen Eintritt bezahlen.

Gruselig oder faszinierend? Ob und wie man sich den Insekten nähern möchte, kann am Wochenende jeder selbst entscheiden. © PR/Zoo Leipzig

6. Leipziger Kinderfestivals

Augustusplatz - Die Innenstadt ist am Wochenende fest in Kinderhand. In verschiedenen Bereichen könnt Ihr und Eure Kinder zum Beispiel einen Verkehrsparcours absolvieren, Kunstwerke und Andenken zum Mitnehmen basteln oder verschiedene Sportarten ausprobieren. Die Aktionen finden den ganzen Tag über statt und sind kostenlos.

Bei circa 60 Aktionen können sich Eure Kids so richtig auspowern und viel Neues lernen. (Symbolfoto) © 123rf/natalianekrasova

Antikes, Trödel, Floh- und Food-Märkte

agra-Antikmarkt - Am Wochenende findet wieder Europas größter mobiler Kultmarkt statt. Mehrere Hundert Händler bieten alte Möbel, coole Secondhand-Mode, seltene Kunst und auch einige Raritäten an. Veranstaltungsort ist das agra-Messegelände. Der Eintritt ist frei.

In den Schränken von einigen Leuten verstecken sich wahre Schätze. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa