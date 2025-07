Bei Auftritt in Leipzig: Mit diesem Gimmick sorgen Fury in the Slaughterhouse für Lacher

Der Mitteldeutsche Konzertsommer läuft auf vollen Touren. Am Donnerstagabend dabei: Fury in the Slaughterhouse auf der Leipziger Parkbühne.

Von Christian Grube Leipzig - Der Mitteldeutsche Konzertsommer läuft auf vollen Touren. Wenn auch das Sommerwetter momentan einen Gang zurückschaltet, davon ließen sich die gut 2000 Besucher der Parkbühne in Leipzig am Donnerstag nicht beirren. Der Grund: Fury in the Slaughterhouse baten zum Konzert.

Alles in Kürze Fury in the Slaughterhouse spielen in Leipzig

2000 Besucher trotzten dem Regen

Die Band präsentierte sich in Bestform

Das Set bot eine Reise durch die größten Hits

Fury in the Slaughterhouse zeigen ihre Vitalität Mehr anzeigen

Fury in the Slaughterhouse rockten am Donnerstag die Leipziger Parkbühne. © Christian Grube Die Hannoveraner bewiesen einmal mehr, warum sie auch Jahrzehnte nach ihrer Gründung noch immer ein Publikum begeistern, als hätten sie nie aufgehört – 2008 gab man das vorläufige Ende bekannt. Doch so recht wollte und konnte man nicht loslassen. Bereits mit den ersten Takten war klar: Die Stimmung ist da, das Publikum bereit – und die Band ebenso. Von Anfang an herrschte eine spürbare Energie auf und vor der Bühne. Fury präsentierten sich in Bestform: locker, spielfreudig und mit einer ordentlichen Portion Humor. Immer wieder wurde auf der Bühne gescherzt. Besonderes Gimmick, das sofort ins Auge fiel: ein Kühlschrank im Look eines Gitarrenverstärkers, der nicht nur für Lacher sorgte, sondern auch sinnbildlich für den Charme des Abends stand. Rockig, aber mit einem Augenzwinkern.

Die Hannoveraner präsentierten sich in Bestform: locker, spielfreudig und mit einer ordentlichen Portion Humor. © Christian Grube

Fury in the Slaughterhouse in Leipzig: Bei diesem Sing wurde die Menge zum Chor

Dabei boten sie nicht nur ihre größten Hits, ... © Christian Grube Das Set bot eine Reise durch die größten Hits der Bandgeschichte – und das Publikum sang, tanzte und feierte mit. Spätestens bei "Radio Orchid", als Sänger Kai Wingenfelder sich mitten ins Publikum begab, war die Verbindung zwischen Band und Fans greifbar. Die Menge wurde zum kollektiven Chor bei "Won’t Forget These Days" – auch "Time to Wonder" sorgte für Gänsehaut. Aber auch das neuere Songmaterial vom jüngsten Album "Hope" muss sich nicht hinter den älteren Liedern verstecken. Angesichts der Tatsache, dass sich Fury in the Slaughterhouse offiziell bereits vor über zehn Jahren aufgelöst hatten, ist ihre anhaltende Bühnenpräsenz umso beeindruckender. Von Rückzug keine Spur: Die Band wirkt vital, präsent und absolut in ihrem Element. Fazit: Ein mitreißender Abend voller Nostalgie, Energie und ehrlicher Freude an der Musik.

... sondern natürlich auch Songs des neuen Albums "Hope". © Christian Grube

Die Fans vor der Bühne zeigten sich begeistert, sangen unter anderem "Won’t Forget These Days" lautstark mit. © Christian Grube

Am heutigen Freitag laden Fury noch einmal auf die Parkbühne. © Christian Grube