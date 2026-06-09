Bad Omens rocken Leipzig: Geile Show, aber habt Ihr auch die Vorband gesehen!?

Leipzig - Abrissparty in der Messestadt: Nach ihren Auftritten bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" waren die aktuellen Poster Boys des Heavy Metal, "Bad Omens", am Montag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. Dabei lieferten die US-Amerikaner eine Show par excellence ab. Für die Überraschung des Abends sorgte jedoch die Vorband: "Bilmuri".

Die aktuellen Durchstarter im Metal "Bad Omens" waren am Montag zu Gast in Leipzig. An dieser Stelle hätten wir gern aktuelle Fotos von ihnen sowie "Bilmuri" gezeigt. Leider erlaubt die Band auf ihren Shows keine Pressefotografen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Denn während es die Headliner um Sänger Noah Sebastian (30) bei Altbewährtem beließen und dabei mitunter etwas gehemmt wirkten, strotzte die Band, die da vor ihnen auf der Bühne stand, nur so vor kreativem Chaos. Da griff der Keyboarder für einige Songs kurzerhand zum Banjo und Saxophonistin Gabi Rose wechselte auch mal zur Flöte, um dem wilden Mix aus brachialen Metal-Riffs und Popsong-artigen Hooklines die perfekte Note zu verpassen.

Klingt verrückt? Ist es auch! Aber Bandleader Johnny Frank und seine Mitstreiter tragen es mit einer Finesse und Spielfreude vor, dass es wie die Faust aufs Auge passt. Da startet "More Than Hate" mit einer Gitarrenwalze, bei der selbst Metallica neidisch würden, um dann in eine Strophe überzugehen, die so sanft daherkommt, dass sie fast schon gebrechlich wirkt.

All das, während das Sextett scheinbar genau weiß, dass die 10.000 Menschen in der Arena an diesem Abend nicht ihretwegen gekommen sind - und sich entsprechend ein Bein rausreißen, um ihre Gunst zu gewinnen. Vor allem Saxophonistin Rose ist da nochmals zu erwähnen, die über die Bühne hechtet, als wäre sie ihr zweites zu Hause.

Keine Frage, wer diese Band noch nicht kennt, sollte sie definitiv im Auge behalten. Ein, zwei Jährchen noch und vielleicht sind sie dann die Headliner in der Arena.