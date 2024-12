Besinnliche Weihnachts-Stimmung: Das ist am Zweiten Advent in Leipzig los

Leipzig - Zum zweiten Advent dreht Leipzig die Weihnachtsstimmung noch einmal so richtig auf! Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

An diesem Wochenende öffnet der Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg von 9 bis 17 Uhr wieder Tür und Tor für alle Flohmarkt-Fans und Vintage-Begeisterten. Händler von nah und fern bieten Sammelstücke, Raritäten und Schmuck zum Verkauf an. Eventuell findet sich ja auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.