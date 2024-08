Besonderes Erlebnis: Pop-up-Kino findet auf den Stufen des Völkerschlacht-Denkmals statt

Das Völkerschlachtdenkmal ist sowohl tagsüber als auch nachts einen Besuch wert. © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Wie das Stadtgeschichtliche Museum am Dienstag mitteilte, sollen sowohl am 15. August um 21 Uhr als auch am 19. September um 20 Uhr sogenannte Pop-up-Treppenkinos direkt auf den Stufen des Völkerschlachtdenkmals stattfinden.

Den Anfang macht das Drama "Die stillen Trabanten" (2022), das von drei Leipzigerinnen und Leipzigern erzählt, welche in der Messestadt auf der Suche nach Liebe sind. In den Hauptrollen: Martina Gedeck, Nastassja Kinski und Charly Hübner.

Im September steht dann der Spielfilm "Als wir träumten" aus dem Jahr 2015 auf dem Programm: Hier steht eine Gruppe von Teenagern im Fokus, die in die DDR hineingeboren wurden und sich nach dem Mauerfall im Alter von 17 Jahren neu orientieren müssen.

Den Veranstaltern war wichtig, Filme mit explizitem Leipzig-Bezug für die besonderen Vorstellungen auszuwählen. So können die Zuschauer vielleicht auch den ein oder anderen Drehort wiedererkennen.