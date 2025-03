Bestes Wetter in Leipzig - Und das könnt Ihr am Wochenende erleben

Kinderflohmarkt: Wer sich nicht zu schade ist, das Leipziger Stadtgebiet zu verlassen und nach Schkeuditz zum Kulturhaus Sonne zu fahren, kann dort am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr nach Spielzeug, Klamotten und Möbelstücken für die Kinder stöbern. Über zwei Etagen gibt es alles, was das Herz begehrt. Der Eintritt kostet 1,50 Euro.

Ladyfashion: Am Sonntag verwandelt sich der agra Messepark zwischen 12 und 17 Uhr in ein Paradies für Fashion-Fans: Beim Ladyfashion Flohmarkt findet man alles von Schuhen über Accessoires bis hin natürlich zu Kleidung jeglicher Styles. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 4 Euro), Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos aufs Gelände.

Schick & Schön: Direkt an der Karli vor dem LVZ-Medienhaus stellen am Samstag ab 12 Uhr Dutzende Händlerinnen und Händler ihre Stände auf, um allerlei Krimskrams, Bücher, Kleidung und Schmuck loszuwerden. Der Eintritt ist frei, das Event findet unter freiem Himmel statt.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es im Leipziger Zoo einiges zu erleben: Das RTL-Hitradio kommt mit mehreren Moderatoren zu Besuch, die Interviews mit Pflegern führen und von ihrer Arbeit beim Radio erzählen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr startet der Modellbaupark Auenhain in die neue Saison - mit zahlreichen Highlights im Gepäck. Neben den altbekannten Loks werden auch Dampflokomotiven aus anderen Städten eingeladen, um den Gästen beim großen Andampfen so richtig einzuheizen.

Für 10 Euro pro Person (Kinder zahlen 7 Euro) kommt Ihr aufs Gelände und könnt dort so viele Runden auf den Loks drehen, wie Ihr wollt. Auch für das leibliche Wohl wird natürlich vor Ort im Park gesorgt sein.