Buchmesse, WGT, Weihnachtsmarkt: Diese Termine könnt Ihr Euch für 2025 schon mal eintragen

Leipzig - 2025 rückt immer näher und auch im kommenden Jahr hat Leipzig wieder einiges an Events und Veranstaltungen zu bieten. Damit Ihr Euch Buchmesse, Stadtfest, Highfield und Co. schon mal vormerken könnt, haben wir die wichtigsten Termine hier übersichtlich zusammengefasst.

Nach den Niederlanden und der Region Flandern ist dieses Mal Norwegen als Gastland vertreten. Das Motto: "Traum im Frühling". Der deutsche Markt zähle mittlerweile zu den wichtigsten für norwegische Literaturexporte, wie es auf der Website der Buchmesse heißt. Mit einem breit gefächerten Literaturprogramm wolle das Land sowohl auf der Messe als auch innerhalb der Messestadt Begegnungen zwischen deutschen Lesern und norwegischer Literatur fördern. Mit dabei: natürlich zahlreiche Autoren wie Karl Ove Knausgård (56, "Das autobiographische Projekt"), Matias Faldbakken (51, "The Cocka Hola Company") und Maja Lunde (49, "Die Geschichte der Bienen").

Am Pfingstwochenende platzt Leipzig dann aus allen Nähten. Schaurig-schön wird es da zum einen, wenn die Schwarze Szene zum 32. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zusammenkommt. Neben dem Heidnischen Dorf und dem Viktorianischen Frühstück können sich Besucher und Freunde des Festivals auch diesmal wieder auf zahlreiche Konzerte und andere Veranstaltungen freuen. Besonderer Höhepunkt sind zudem immer die Kostüme und Outfits der WGT-Besucher.

Voraussichtlich ebenfalls am Pfingstwochenende lockt das Leipziger Stadtfest in die Messestadt. Ein ganzes Wochenende lang wird Leipzigs Innenstadt dazu in eine Megaparty verwandelt, Riesenrad und mehrere Bühnen inklusive.

Erstmals 2024 wurde das Fest auch auf den Burgplatz ausgeweitet, um den Hunderttausenden Gästen noch mehr bieten zu können.

Was die Organisatoren für die nächste Ausgabe geplant haben, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.