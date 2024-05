Carpendale, Westernhagen, WGT: Leipzig erlebt diese Woche ein Mega-Event nach dem anderen

Leipzig - In der Messestadt ist diese Woche so viel los, dass wir direkt zum Punkt kommen: Hier sind Eure Veranstaltungstipps für die Zeit vom 13. bis 17. Mai.

Als Erstes hätten wir da Howard Carpendale (78), der am Mittwoch in der Quarterback Immobilien Arena zu Gast ist. Im vergangenen Jahr wurde noch ein Karriereende der Musik-Legende vermutet, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass sein aktuelles Album "Let's Do It Again" sein letztes werden würde. Von einem Ende ist bei Carpendale jedoch keine Spur, im Gegenteil! Der "Hello Again"-Sänger soll bereits wieder im Studio sein und schon im November sagte er gegenüber TAG24, dass auch die neue Show wieder etwas ganz Besonderes werde. Bekommen wir vielleicht sogar schon neues Material zu hören?

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 18.30 Uhr. Karten gibt es auf Eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.