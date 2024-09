Leuchtendes Winter-Wunderland verzaubert sächsischen Park

Das Weiße Haus im Markkleeberger agra-Park wird auch in diesem Jahr wieder imposant angestrahlt. © PR/Christmas Garden Leipzig

Es funkelt, es glitzert, es strahlt - und das alles in unzähligen leuchtenden Farben. Der Markkleeberger agra-Park verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein traumhaftes Winter-Wonderland.

Ab dem 26. November dürfen sich die neugierigen Besucher zum erst zweiten Mal auf den Weg in eine farbenfrohe Winterlandschaft machen - diesmal mit einem neu gestalteten und insgesamt zwei Kilometer langen Rundweg.

"Nachdem wir mit dem Christmas Garden Leipzig im vergangenen Jahr unsere Premiere feiern durften, freuen wir uns sehr darauf, den agra-Park Markkleeberg auch in diesem Winter mit sensationellen Lichtdesigns erstrahlen zu lassen", blickt Isabel Kruppke, Head of Operations, dem Start freudig voraus.

Kruppke: "Die erfolgreiche erste Saison motiviert uns, das Publikum in diesem Jahr mit vielen Neuheiten zu überraschen. Wir sind stolz darauf, dass dieses besondere Event das Veranstaltungsangebot im Leipziger Raum bereichert und Erwachsene wie Kinder gleichermaßen fasziniert."