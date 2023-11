Glitzern, Funkeln, Leuchten: Dieser sächsische Park verwandelt sich in magisches Winter-Wunderland

Markkleeberg - Wer möchte nicht manchmal der tristen und dunklen Jahreszeit entfliehen und stattdessen vielleicht lieber in eine fast schon magisch wirkende, funkelnde Lichterwelt eintauchen?

Dort erwartet Euch unter anderem die in eine weihnachtliche Projektion gehüllte Herfurthsche Villa, ein in verschiedenen Elementen stattfindendes Zusammenspiel von Licht und Musik und das blumige Wassermärchen, welches auf einer acht Meter hohen Wassernebelwand erscheint.

Fotos von der leuchtenden Pracht sind ausdrücklich erwünscht. Besucher können mit ihren Bildern sogar an einem Wettbewerb teilnehmen. © Christian Grube

Egal ob Pärchen, Familie oder auch einfach mal alleine, der Christmas Garden bietet Spaß und Freude für jeden.

Wer den Besuch im Park mit Glühwein, Kinderpunsch oder kleinen Leckereien abrunden möchte, kommt auch dabei auf seine Kosten. Entlang des Rundweges findet Ihr sieben weihnachtlich geschmückte Hütten, auf denen Ihr sowohl herzhafte als auch süße Speisen bekommt.

Fotografieren ist übrigens nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Und mit viel Glück kann mit den einzigartigen Schnappschüssen auch noch etwas gewonnen werden. Es gibt sogar einen Fotowettbewerb, bei dem auf die Gewinner tolle Preise warten.

Der Christmas Garden ist täglich ab 16.30 Uhr geöffnet - lediglich am 27. und 28. November sowie am 24. und 31. Dezember bleibt der Park geschlossen. Tickets ab 18 Euro pro Erwachsenem (ab 13,50 Euro für Kinder) könnt Ihr online oder an der Abendkasse kaufen.

Kleiner Tipp: Um die Lichtvielfalt so richtig genießen zu können, geht am besten hin, wenn es bereits ganz dunkel ist.