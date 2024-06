Dance-Festival, Seafood und "Hypa Hypa": Das geht am Samstag in Leipzig

Welche Veranstaltungen Ihr in Leipzig auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Egal, ob Salsa, Samba oder Seelachs: An diesem Samstag bietet Euch die Messestadt eine riesige Bandbreite an Tanz, Kulinarik, Party und Co. Welche Veranstaltungen Ihr in Leipzig auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Dance-Festival mit Joachim Llambi und Melissa Ortiz-Gomez

Auch in diesem Jahr fordert das "Konsum Dance-Festival" wieder Einsteiger und Profis dazu auf, das Tanzbein zu schwingen. Als Coaches mit von der Partie sind unter anderem auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (59) und Tänzerin Melissa Ortiz-Gomez (41), die den Tänzerinnen und Tänzern mit ihrer Erfahrung und einigen hilfreichen Tipps unter die Arme greifen wollen. Egal ob Samba, Tango oder Swing: Beim Dance-Festival könnt Ihr sie alle lernen. Einen Stundenplan für den Samstag findet Ihr auf Konsum-Leipzig-Dancefestival.de.

Auch Joachim Llambi (59) wird die Teilnehmenden am Wochenende genauestens unter die Lupe nehmen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Giants of Iron: Zwischen Giganten und Superhelden

Riesige Giganten und stählerne Superhelden: Bei der Ausstellung "Giants of Iron" kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene ins Staunen. Figuren aus mehr als 2500 Einzelteilen strecken sich bis zu 10 Meter in die Höhe. Aber natürlich soll es nicht nur ums Anschauen gehen. Im Hüpfburgpark oder der Weltraumarena können sich kleine Helden austoben und jede Menge Abenteuer erleben. Los gehts ab 11 Uhr. Mehr über Euren Superhelden-Samstag erfahrt Ihr auf Giants-of-Iron.de.

Bei der Ausstellung "Giants of Iron" treffen sowohl kleine als auch große Fans auf ihre Idole. (Symbolbild) © 123RF/gracethang

Seafood-Festival in den Pittlerwerken

Schon um 13 Uhr startet am Samstag der zweite Tag des Seafood-Festivals der Pittlerwerke. In der außergewöhnlichen Location in Wahren kommen sowohl Liebhaber als auch Probierfreudige auf ihre Kosten. Von Lachs bis Austern könnt Ihr Euch durch Süß- und Salzwasser probieren. Ziel des Festivals ist es, seinen Besuchern jede Menge geschmackliche Abenteuer zu bieten und dabei gleichzeitig auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Worauf Ihr Euch am Samstag freuen dürft, lest Ihr auf Pittlerwerke.org.

Egal ob Fisch oder Meeresfrüchte: Die Pittlerwerke laden das ganze Wochenende dazu ein, in gemütlicher Location unterschiedlichste Kreationen zu probieren. © Emily Mittmann

Historische Führung samt Weinprobe im agra-Park

Samt Sommelier geht es ab 17 Uhr auf eine umfangreiche Führung durch Markkleebergs Märchen-Park. Dreieinhalb Stunden lang erfahrt Ihr alles über die Geschichte des agra-Parks und dessen Besonderheiten. Highlight der Führung ist die fünffache Wein-Verkostung sowie eine kulinarische Überraschung. Auf agra-Park.de könnt Ihr Eure Teilnahme anmelden.

Abgesehen von den köstlichen Weinproben könnt Ihr Euch bei der Führung auf spannende Einblicke in die Geschichte des agra-Parks freuen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Lena im Haus Auensee

Im Rahmen ihrer großen Deutschlandtour "Lena Live 2024" zieht es die deutsche Pop-Ikone Lena Meyer-Landrut (33) auch in die Messestadt. Seit ihrem Gewinn beim Eurovision Song Contest 2010 begeistert die 33-Jährige ganz Deutschland, füllt Stadien, verkauft millionenfach Tonträger und gewinnt zahlreiche Auszeichnungen. Ab 19.30 Uhr will sie am Samstag nun das Haus Auensee zum Beben bringen. Tickets für das Konzert bekommt Ihr auf Eventim.de.

Im Rahmen ihrer Deutschlandtour führt es Lena Meyer-Landrut (33) auch in die Messestadt. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Hypa Hypa" in der Moritzbastei

Strand, Palmen, Party: All das erwartet Euch ab 22.30 Uhr in der Moritzbastei. Denn entsprechend dem Motto gilt es hier, den Sommer ausgiebig zu feiern, kühle Cocktails zu schlürfen und in sexy Outfits zu bester Musik die Hüften zu schwingen. In verschiedenen Areas hört Ihr Genre, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das heißt, von Metalcore und Partyrock auf dem Main-Floor über Dubstep, Finch und Scooter auf dem Trash-Floor bis zu 80s-Hits in der Cocktail-Area ist alles dabei. Also schnappt Euch Tickets auf Moritzbastei.de.

Ab 22.30 Uhr möchte die Moritzbastei mit Euch ausgelassen den Sommer feiern. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58