Donots-Jubiläum beim Highfield: "Hast du gedacht, dass du mit einer gebrochenen Nase nach Hause gehen könntest?"

Der Plan: Beide steigen in die Menge, während diese einen Circle Pit veranstalten, also in einem großen Kreis um sie herum laufen. Anschließend sollten die Fans die beiden hochheben, damit Boris ein paar schicke Aufnahmen einfangen kann. Allein in den Circle Pit zu steigen, kann bereits übel enden - und das auch noch mit Kamera-Equipment!

Sänger Ingo Knollmann (48) ging sogar auf Tuchfühlung mit den Fans und wagte sich in den Moshpit. © Christian Grube

Nach einigen Runden griffen sie sich Sänger und Kameramann und hieften sie ohne Probleme nach oben. Knollmann genoss die Action mit einem großen Grinsen, stand zwischenzeitlich aufrecht über den Leuten, bevor er sich noch ein Stück tragen ließen.

Nach etwa zwei Minuten war der Kracher vorbei und beide kehrten auf die Bühne zurück. Unbeschadet, wie es schien. "Boris blutet nicht. Die Kamera geht auch noch", beschied der Sänger. Glück gehabt!

Neben den "Donots" sorgten am Freitag unter anderem auch Peter Fox, "Provinz", Alligatoah und Trettmann für Partystimmung am Störmthaler See. In den kommenden zwei Tagen treten unter anderem noch Rise Against, Cro, Macklemore und Marsimoto beim diesjährigen Highfield auf.