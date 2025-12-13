Dritter Advent in Leipzig: Das alles könnt Ihr am Wochenende erleben!

Das dritte Adventswochenende in Leipzig steht natürlich ganz im Zeichen des nahenden Weihnachtsfestes. TAG24 zeigt Euch, was man in der Messestadt erleben kann.

Von Annika Rank

Leipzig - Das dritte Adventswochenende in Leipzig steht natürlich ganz im Zeichen des nahenden Weihnachtsfestes. TAG24 zeigt Euch, was man in der Messestadt so erleben kann:

Weihnachtsmärkte

1. Leipziger Wasser-Weihnachtsmarkt - Der Bootsverleih Klingerweg bringt die Advents-Stimmung am Samstag (10 bis 22 Uhr) nicht nur an, sondern sogar auf den Kanal! Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, vielen Ständen und Food-Angeboten stehen vor allem die verschiedenen Wasser-Aktionen im Fokus: So werden für jeden Geschmack diverse (Glühwein-)Fahrten auf Leipzigs Gewässern angeboten. >>>Hier findet Ihr das volle Programm. Weihnachtsmarkt auf der Feinkost - Direkt an der Karli kann man am Samstag und am Sonntag in eine ganz besondere weihnachtliche Atmosphäre eintauchen. Die Feinkost verwandelt sich in ein Meer aus Händler-Ständen, die neben Kleidung, Schmuck und Deko auch einige originelle Geschenke anbieten. Die Fläche öffnet um 11 Uhr, samstags kann dann bis 20 Uhr, sonntags bis 18 Uhr gebummelt werden. Dark Xmas Markt - In der Moritzbastei öffnet am Sonntag wieder ein Weihnachtsmarkt seine Türen, der ganz im Zeichen der Gothic-Szene steht. Alle Produkte, die dort zum Verkauf angeboten werden, sind handgemacht und dadurch teilweise auch echte Unikate. Schnell sein lohnt sich also! Der Markt findet zwischen 13 und 19 Uhr statt.

Zur Adventszeit verwandelt sich die Feinkost in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. © TAG24/Annika Rank

Weihnachtskino im Leipziger Hauptbahnhof

Nicht viele Menschen in Leipzig können wohl von sich behaupten, schon mal mitten im Leipziger Hauptbahnhof einen Film geguckt zu haben. Möglich ist diese Erfahrung am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr, wenn sich der historische Sächsische Wartesaal in ein Kino verwandelt. Die Besucher dürfen sich in gemütlicher Atmosphäre auf den Winter-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" freuen. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Im Sächsischen Wartesaal findet am Samstag ein Kinonachmittag statt. © Instagram/saechsischerwartesaal

Weihnachtssingen in der Red Bull Arena

Am Sonntag verwandelt sich die Leipziger Red Bull Arena bereits zum dritten Mal in ein Stadion aus Licht und Musik. Zehntausende Menschen werden am Abend auf den Rängen stehen und sitzen, um gemeinsam die Weihnachtszeit einzuläuten. Die Türen öffnen bereits um 15.30 Uhr zu einem Markt unter freiem Himmel, um 17 Uhr startet dann das tänzerisch-festliche Bühnenprogramm, bei dem auch das Leipziger Gewandhaus mitwirkt. Für das leibliche Wohl wird vor Ort natürlich auch gesorgt sein. Im Ticketshop von RB Leipzig sind noch Restkarten für das stimmungsvolle Event verfügbar.

Zum dritten Weihnachtssingen in der Leipziger Red Bull Arena werden wieder Zehntausende Menschen erwartet. © privat

Partys

90s Super Show Leipzig 2025 - Am Samstag ab 15 Uhr steigt in der Quarterback Immobilien Arena Europas größte 90er Show. Dabei sind ikonische Live-Acts wie die Vengaboys, Oli.P, Haddaway und East 17, moderiert wird das Event von Mola Adebisi (52) und Matze Knop (51). Restkarten gibt es >>>Hier. Single Party - Im Twenty One darf am Samstagabend ab 22 Uhr geflirtet werden, was das Zeug hält. An der Garderobe werden verschiedene Neonbänder verteilt, die den anderen Gästen Eure Absichten signalisieren: "Versuch dein Glück", "Vielleicht?!" oder "Heute nicht, sorry".

Oli.P (47) tritt am Samstag in der Quarterback Arena auf. © Christoph Reichwein/dpa