Weihnachtstrubel oder lieber ganz gemütlich? Der Sonntag in Leipzig hat einiges zu bieten
Leipzig - Schon an diesem Sonntag ist der 1. Advent und der Leipziger Weihnachtsmarkt sorgt seit einigen Tagen für festliche Stimmung. Für alle, die so viel Trubel nicht brauchen, gibt es aber noch andere Märkte und Veranstaltungen in der Stadt.
Alternative Weihnachtsmärkte
Felsenkeller Weihnachtsmarkt - Im Sommer gemütlicher Biergarten, im Winter mittelalterlicher Weihnachtsmarkt: Am Felsenkeller gibt es nicht nur weihnachtliche Leckereien, sondern auch handgefertigte Waren und ein Programm für Groß und Klein. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auch am Sonntag ab 11 Uhr.
Weihnachtsduft und Lichterglanz am Gohliser Schlösschen - Der Weihnachtsmarkt am Gohliser Schlösschen hat so viel zu bieten, ist aber doch ganz anders als andere. Klassische Marktbuden gibt es nicht, stattdessen kann man bei weihnachtlicher Musik und einem abwechslungsreichen Kulturprogramm beisammen sein und Glühwein, gebrannte Mandeln und vieles mehr genießen. Am Sonntag geht es um 12 Uhr los.
Kiezweihnachtsmarkt "Lametta for Heinz" im Zum Wilden Heinz - In der Hähnelstraße 22 findet Ihr an diesem Wochenende regionales Kunsthandwerk, Konzerte und einen Bastelworkshop. Kulinarische Highlights dürfen natürlich auch nicht fehlen. Geöffnet ist ab 14 Uhr.
Feinkost-Weihnachtsmarkt "Lichterglanz im Advent" - Auch auf der Feinkost in der Südvorstadt könnt Ihr einzigartige Dinge bestaunen und kaufen - vielleicht ist ja das ein oder andere Geschenk dabei. Auch hier werdet Ihr mit Leckereien aus aller Welt verwöhnt und könnt einen Punsch genießen. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr.
Winterdorf im Shopping-Center
Paunsdorf - Auf dem Außengelände des Paunsdorf Centers findet Ihr das Winterdorf samt seiner 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn. Außerdem gibt es eine Kindereisenbahn, ein Karussell und eine Reifen-Winterrutsche. In den Pausen zwischendurch könnt Ihr Euch mit Bratwurst, Kräppelchen und Co. verwöhnen lassen.
Öffnungszeiten: Sonntag 11 bis 19 Uhr. Eine Preis-Übersicht findet Ihr auf der Webseite des Shopping-Centers.
Craft-Beer-Festival "BeerMania"
Connewitz - Es muss nicht immer weihnachtlich sein: Im Werk2 wird an diesem Wochenende beim Leipziger Craft-Beer-Festival "BeerMania" dem Lieblingsgetränk so vieler Deutscher gehuldigt. Rund 20 Brauereien stellen hier die Vielfalt der Braukunst unter Beweis. Ihr werdet staunen, was Bier alles kann. Mit dabei sind viele Brauereien aus Leipzig, aber auch andere deutsche und sogar internationale Unternehmen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.
Das Festival öffnet um 12 Uhr seine Tore und findet in Halle A statt. Tickets ab 13 Euro könnt Ihr vorab online kaufen.
Eiskalter, aber gesunder Start in den Sonntag
Markkleeberg - "Health Meeting Leipzig" lädt Euch zum Cossi ein, damit Ihr zusammen gesund und fit in den Sonntag starten könnt. Ab 8.30 Uhr macht Ihr an der Hacienda Cospuden zuerst ein gemeinsames Workout in der Gruppe, bevor Ihr Euch dann um 9 Uhr zum Winterbaden in die Fluten stürzt. Das Angebot ist kostenlos, kommt einfach hin und macht mit.
Tipp: Ihr braucht Sport- und Schwimmkleidung, wenn gewünscht Equipment, das ins Workout eingebaut werden kann, Wechselsachen, Handtuch, ein Heißgetränk und einen kleinen Snack.
Verkaufsoffener Sonntag
Zentrum - Pünktlich zum Weihnachtsmarkt-Start findet auch der erste von zwei verkaufsoffenen Sonntagen statt. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt öffnen in der Regel um 13 Uhr, bis 18 Uhr könnt Ihr nach Lust und Laune shoppen.
TAG24 wünscht Euch einen wunderschönen 1. Advent!
