Weihnachtstrubel oder lieber ganz gemütlich? Der Sonntag in Leipzig hat einiges zu bieten

Es ist der 1. Advent in Leipzig. Wer keine Lust auf den großen Weihnachtsmarkt hat, kann auch andere Märkte und Veranstaltungen besuchen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Schon an diesem Sonntag ist der 1. Advent und der Leipziger Weihnachtsmarkt sorgt seit einigen Tagen für festliche Stimmung. Für alle, die so viel Trubel nicht brauchen, gibt es aber noch andere Märkte und Veranstaltungen in der Stadt.

Der Leipziger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt hat seit Dienstag geöffnet. © Hendrik Schmidt/dpa

Alternative Weihnachtsmärkte

Felsenkeller Weihnachtsmarkt - Im Sommer gemütlicher Biergarten, im Winter mittelalterlicher Weihnachtsmarkt: Am Felsenkeller gibt es nicht nur weihnachtliche Leckereien, sondern auch handgefertigte Waren und ein Programm für Groß und Klein. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auch am Sonntag ab 11 Uhr. Weihnachtsduft und Lichterglanz am Gohliser Schlösschen - Der Weihnachtsmarkt am Gohliser Schlösschen hat so viel zu bieten, ist aber doch ganz anders als andere. Klassische Marktbuden gibt es nicht, stattdessen kann man bei weihnachtlicher Musik und einem abwechslungsreichen Kulturprogramm beisammen sein und Glühwein, gebrannte Mandeln und vieles mehr genießen. Am Sonntag geht es um 12 Uhr los. Kiezweihnachtsmarkt "Lametta for Heinz" im Zum Wilden Heinz - In der Hähnelstraße 22 findet Ihr an diesem Wochenende regionales Kunsthandwerk, Konzerte und einen Bastelworkshop. Kulinarische Highlights dürfen natürlich auch nicht fehlen. Geöffnet ist ab 14 Uhr. Feinkost-Weihnachtsmarkt "Lichterglanz im Advent" - Auch auf der Feinkost in der Südvorstadt könnt Ihr einzigartige Dinge bestaunen und kaufen - vielleicht ist ja das ein oder andere Geschenk dabei. Auch hier werdet Ihr mit Leckereien aus aller Welt verwöhnt und könnt einen Punsch genießen. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr.

Leckeren Glühwein gibt es aber auch auf kleinen Weihnachtsmärkten. © Daniel Karmann/dpa

Winterdorf im Shopping-Center

Paunsdorf - Auf dem Außengelände des Paunsdorf Centers findet Ihr das Winterdorf samt seiner 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn. Außerdem gibt es eine Kindereisenbahn, ein Karussell und eine Reifen-Winterrutsche. In den Pausen zwischendurch könnt Ihr Euch mit Bratwurst, Kräppelchen und Co. verwöhnen lassen. Öffnungszeiten: Sonntag 11 bis 19 Uhr. Eine Preis-Übersicht findet Ihr auf der Webseite des Shopping-Centers.

Während die einen ihre Runden auf dem Eis drehen, gönnt sich manch anderer sicher einen Glühwein. © Paunsdorf Center/Philip Lamss

Craft-Beer-Festival "BeerMania"

Connewitz - Es muss nicht immer weihnachtlich sein: Im Werk2 wird an diesem Wochenende beim Leipziger Craft-Beer-Festival "BeerMania" dem Lieblingsgetränk so vieler Deutscher gehuldigt. Rund 20 Brauereien stellen hier die Vielfalt der Braukunst unter Beweis. Ihr werdet staunen, was Bier alles kann. Mit dabei sind viele Brauereien aus Leipzig, aber auch andere deutsche und sogar internationale Unternehmen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Das Festival öffnet um 12 Uhr seine Tore und findet in Halle A statt. Tickets ab 13 Euro könnt Ihr vorab online kaufen.

Liebhaber von Craft-Beer kommen am Wochenende im Werk2 voll auf ihre Kosten. © Bildmontage: WERK 2 - Kulturfabrik Leipzig e.V. / Falk Johnke, 123RF/molostock

Eiskalter, aber gesunder Start in den Sonntag

Markkleeberg - "Health Meeting Leipzig" lädt Euch zum Cossi ein, damit Ihr zusammen gesund und fit in den Sonntag starten könnt. Ab 8.30 Uhr macht Ihr an der Hacienda Cospuden zuerst ein gemeinsames Workout in der Gruppe, bevor Ihr Euch dann um 9 Uhr zum Winterbaden in die Fluten stürzt. Das Angebot ist kostenlos, kommt einfach hin und macht mit. Tipp: Ihr braucht Sport- und Schwimmkleidung, wenn gewünscht Equipment, das ins Workout eingebaut werden kann, Wechselsachen, Handtuch, ein Heißgetränk und einen kleinen Snack.

So mancher stürzt sich am Sonntagmorgen in die eiskalten Fluten. © 123rf/salarko

Verkaufsoffener Sonntag

Die festlich geschmückten Einkaufspassagen laden auch am Sonntag zum Bummeln ein. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB