Atemberaubende Show mit weihnachtlicher Atmosphäre in Leipzig: TAG24 schickt Euch hin
Leipzig - Diese Show sorgt für Gänsehaut, Nervenkitzel und einer ganzen Menge Spaß. Ab dem 17. Dezember präsentiert der Leipziger Weihnachtscircus seine neue Show "Festival der Artistik", und TAG24 schickt Euch kostenlos zur Prämiere!
Auf dem Kleinmesseplatz Cottaweg wird eine Deutschlandpremiere gezeigt. Zum ersten Mal präsentiert "The Sanchez Team" aus Kolumbien das doppelte Todesrad. Die Akrobatik-Performance verzaubert und lässt den Atem stocken.
Neben diesem besonderen Auftritt zeigt "Rody" aus Chile eine faszinierende Diabolo-Show und Alexandro Herradas aus Kuba beweist Stärke, Geschick und Beweglichkeit bei seiner Handstabakrobatik-Show.
Der Newcomer wurde bei diversen Circus-Festivals mit Preisen ausgezeichnet und will nun das Publikum in Leipzig begeistern.
Für Humor und eine ganze Menge Freude sorgt in diesem Jahr der Clown "Kalito" aus Brasilien. "Kalito" ist Clown in vierter Generation und überzeugt mit Tradition, Moderne und Sympathie.
TAG24 verlost 5x 2 Tickets für die Premiere am 17. Dezember
Neben der Show bietet der Leipziger Weihnachtscircus wieder ein großes gastronomisches Angebot. Bei weihnachtlicher Atmosphäre kann sich vor und nach der Show mit heißen Getränken aufgewärmt werden, auch der große und kleine Hunger kann gestillt werden.
In diesem Jahr gibt es wieder ein festliches Weihnachtsdinner von den Kochbullen.
Die große Premiere der neuen Show findet am 17. Dezember um 15 Uhr und um 19 Uhr statt - und mit TAG24 seid ihr dabei. Wir verlosen 5x 2 Tickets.
Sendet dafür Euren Vor- und Familiennamen mit dem Kennwort/Betreff "Leipziger Weihnachstcircus" und Eurer gewünschten Vorstellungszeit (15 oder 19 Uhr) an [email protected].
Einsendeschluss ist Montag, der 15. Dezember 2025, um 12 Uhr. Die Gewinner werden im Laufe des Tages informiert.
Wenn Ihr kein Glück hattet oder an einem anderen Tag die Show ansehen wollt, könnt Ihr unter diesem Link Tickets ab 30 Euro für Kinder und 35 Euro für Erwachsene kaufen. Außerdem erhaltet Ihr Tickets an der Abendkasse.
Der Leipziger Weihnachtscircus zeigt seine neue Show noch bis zum 4. Januar.
TAG24 wünscht Euch viel Glück und eine besinnliche Weihnachtszeit.
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Weihnachtscircus