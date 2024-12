Eine Pause von Weihnachten gefällig? Leipzig erwartet eine mega Konzert-Woche!

In Leipzig darf man sich auf eine Vielzahl großer Konzerte freuen. Welche das sind, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - In dieser Dezember-Woche drehen sich Leipzigs Veranstaltungen nicht um Weihnachten. Stattdessen darf man sich auf eine Vielzahl großer Konzerte freuen. Welche das sind, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

SLIPKNOT in der Quarterback Arena (am Montag)

Die Woche startet am Montagabend mit SLIPKNOT in der Quarterback Arena. Die einzigartige Metal-Band aus Iowa hat etwas zu feiern! 25 Jahre ist es her, dass sie ihr Debütalbum veröffentlichten und die Musikbranche crashten. In der Quarterback Arena lassen sie aus diesem Grund ihre größten Songs noch einmal aufleben, während sie mit ihrem neuesten Album "THE END, SO FAR" für frischen Wind sorgen. Los geht's um 19.30 Uhr. Auf Eventim.de könnt Ihr noch Tickets ergattern.

SLIPKNOT treten am Montag in der Quarterback Arena auf. © Amy Harris/Invision/AP/dpa

KARAT im Gewandhaus (am Dienstag)

Die 1975 in Ostberlin gegründete Band zählt zu den wohl erfolgreichsten Musikgruppen der DDR. Fast 50 Jahre später rocken KARAT noch immer genauso wie damals. Freut Euch auf Hits wie "Über sieben Brücken musst du gehn" (1979) oder auch "Der blaue Planet" (1982). Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Auch hier könnt Ihr online auf Eventim.de sowie auf der Homepage des Gewandhauses Karten bestellen.

KARAT zählt zu den erfolgreichsten Bands der DDR. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Fantastischen Vier in der Quarterback Arena (am Dienstag)

Nachdem die Fantastischen Vier in den vergangenen zwei Jahren sämtliche Rekorde sprengten und bei ihren Konzerten insgesamt mehr als 400.000 Menschen versammelten, trauen sie sich nun an eine große Arena-Tour. Mit ihrem neuen Album "Long Player" im Gepäck führt es sie auch in die Quarterback Arena in Leipzig. Das Konzert findet am Dienstag um 20 Uhr statt. Hier könnt Ihr Euch Tickets sichern.

Die Fantastischen Vier gehen auf große Arena-Tour. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Badmómzjay im Haus Auensee (am Mittwoch)

Nach dem prominenten Start könnt Ihr am Mittwoch mit Rapperin Badmómzjay (22) Bergfest feiern. Auch sie geht anlässlich ihres neuen Albums "SURVIVAL MODE" auf Tour quer durch Deutschland. Auf die Liste der insgesamt zwölf Stopps schaffte es auch Leipzig. Am Mittwoch ist sie um 19.30 Uhr im Haus Auensee zu Gast. Wie immer gibt's auch hier Tickets auf Eventim.de.

Badmómzjay (22) geht auf Tour durch ganz Deutschland. Leipzig ist nur einer von zwölf Stopps. © Florian Wieser/APA/dpa

Trettmann in der Quarterback Arena (am Mittwoch)

Auch Trettmann (51) ist am Mittwoch in Leipzig am Start. Als gebürtiger Chemnitzer und Wahl-Leipziger ist der Rapper im Osten eine wahrhafte Legende, die mit "Knöcheltief" (2017) oder auch "Whip" (2024) die Musikszene aufmischt. Tiefgründige Texte und Dance-Hall-Beats gibts am Mittwoch um 20 Uhr in der Quarterback Arena. Tickets bekommt Ihr hier.

Trettmann (51) will am Mittwoch seine Wahlheimat aufmischen. Mit legendären Songs bringt der Rapper die Quarterback Arena zum Beben. © Britta Pedersen/ZB/dpa

Jan Josef Liefers und Radio Doria im Haus Auensee (am Freitag)

Zu guter Letzt lädt Schauspieler Jan Josef Liefers (60) zum gemeinsamen Konzertabend. Mit seiner Band Radio Doria musiziert der 60-Jährige schon ganze 20 Jahre lang. Gemeinsam sorgen sie für gefühlvollen deutschen Pop und eine authentische und sympathische Atmosphäre bei ihren Konzerten.

Dass Jan Josef Liefers (60) nicht nur schauspielerisch so einiges auf dem Kasten hat, ist bekannt. Am Freitag stellt er sein musikalisches Können unter Beweis. © Harald Tittel/dp