Einzige Headliner-Show hierzulande: Jimmy Eat World rocken Leipzigs Parkbühne

Leipzig - Sie begannen als Schülerband in der Pampa von Arizona und wurden zu Größen des Emo-Pop-Punks: "Jimmy Eat World". Am Mittwochabend spielte das Quintett auf der Parkbühne in Leipzigs Clara-Zetkin-Park seine einzige Headliner-Show in Deutschland in diesem Jahr.

1800 begeisterte Fans waren gekommen, um mit der Band zu feiern. © Christian Grube

Das Publikum feiert jeden Song frenetisch und beweist, dass das mitunter schwer zu begeisternde Leipziger Konzertvolk durchaus ausgelassen sein kann.

Viele der Songs sind vertraut, jeder scheint seine ganz persönliche Erinnerung mit ihnen zu verbinden. Bei der Powerballade "23" oder dem einfühlsamen "Hear You Me" liegen sich die Paare in den Armen - beim selten gespielten "Your New Aesthetic" wird gerockt, was das Zeug hält.

Zwischendurch bedankt sich Jim Adkins beim Publikum für die langjährige Treue. Es sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr, mit Musik über so viele Jahre erfolgreich zu sein. Dass die Band seit ihrer Gründung 1993 in Originalbesetzung spielt, ist bemerkenswert. "Jimmy Eat World" haben sich über drei Jahrzehnte durch Höhen und Tiefen gekämpft - ihr Erfolgsalbum "Bleed American" mussten sie damals sogar mit Nebenjobs selbst finanzieren, nachdem sie ihre Plattenfirma verlassen hatten.

Kurz vor Ende des Sets folgt dann der Song, auf den viele gewartet haben: "The Middle". Der selbst ernannte "Signature Song" der Band darf auf keinem Konzert fehlen - und sorgt auch an diesem Abend für kollektive Euphorie.