Erntedankfeste und Schlammschlachten: Das ist der Herbst-Sonntag in Leipzig

Von Emily Mittmann

Leipzig - Bunt gefärbte Bäume und Laub auf den Straßen: Der Herbst ist nun endgültig in Leipzig angekommen. Was Ihr an diesem gemütlichen Herbst-Sonntag unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipziger Markttage

Die Leipziger Markttage gehen in die nächste Runde. Bis zum kommenden Sonntag, dem 6. Oktober, verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Treiben voller Kultur, Kulinarik und Herbst-Feeling. So wird es auf dem Markplatz vor allem um die Unterhaltung gehen, während sich der Nikolaikirchhof Spezialitäten aus Italien widmet. Im Salzgäßchen findet der historische Handwerkermarkt wieder ein Zuhause. Am Sonntag sorgen unter anderem die Rock School Band (ab 15.15 Uhr) und die Billie Peppers (ab 17.45 Uhr) für Programm. Worauf Ihr Euch sonst noch freuen dürft, erfahrt Ihr auf Leipzig.de.

Bis zum 6. Oktober verwandeln die Leipziger Markttage die Innenstadt in ein buntes Treiben. © Emily Mittmann

Verkaufsoffener Sonntag in Leipzigs Innenstadt

Anlässlich der Markttage öffnen Leipzigs Geschäfte in der Innenstadt an diesem Wochenende auch am Sonntag. Wie die Stadt mitteilte, laden die meisten Shops Kunden zum Bummeln von 13 bis 18 Uhr ein. Zudem empfehle man aufgrund des Trubels die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie der "Park + Ride Parkplätze". Wo Ihr solche Stellplätze findet, seht Ihr auf der Karte auf Leipzig.de.

An diesem Wochenende öffnen Leipzigs Geschäfte auch am Sonntag. © Jan Woitas/dpa

"Cross De Luxe Lauf" am Markkleeberger See

Am Markkleeberger See wird es ab 10 Uhr schlammig! Beim "Cross De Luxe Lauf" der Sparkasse geht es darum, an seine Grenzen zu kommen. Denn bei dem neun Kilometer langen Schlamm-Hindernis-Lauf gilt es im Team oder auch allein ganze 36 Hindernisse zu überwinden. Solltet auch Ihr Lust auf ein Abenteuer am Sonntag haben, findet Ihr alle Infos auf CrossDeLuxe-Markkleeberg.de. Denn auch wenn die Online-Anmeldung bereits abgeschlossen ist, besteht noch die Möglichkeit, sich von 8.30 bis 13.15 Uhr direkt vor Ort nachzumelden.

Der Schlamm-Hindernislauf der Sparkasse bringt seine Teilnehmer an ihre Grenzen. (Symbolbild) © CrossDeLuxe/Sportograf

Herbst Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg

"Break Dance", Auto-Scooter, Zuckerwatte und vieles mehr: All das erwartet Euch auf der Leipziger Herbstkleinmesse. Seit Freitag sorgt der Leipziger Schaustellerverein wieder für jede Menge Spaß auf dem Festplatz am Cottaweg. Imbiss, Grill und Lángos-Stand sowie all die anderen Attraktionen freuen sich auch am Sonntag ab 14 Uhr wieder auf zahlreiche Besucher. Welche Fahrgeschäfte in dieser Saison dabei sind, erfahrt Ihr auf Leipziger-Kleinmesse.net.

Neben zahlreichen anderen Attraktionen wird es bei der diesjährigen Herbst-Kleinmesse auch wieder einen "Break Dance" geben. (Symbolbild) © 123rf/mhcollection

Offene Ateliers in ganz Leipzig

Zum 23. Mal öffnen an diesem Sonntag von 14 bis 19 Uhr rund 150 Künstler in ganz Leipzig ihre Ateliers für Besucher, Schaulustige und potenzielle Kunden. Die Gäste bekommen so einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen in den Entstehungsprozess der Kunstwerke. Auf Offene-Ateliers.de könnt Ihr durch die Teilnehmerlisten der verschiedenen Stadtteile stöbern und Euch auf den verlinkten Websites schon mal ein Bild davon machen, was Euch erwartet und interessiert.

Rund 150 Künstler öffnen von 14 bis 19 Uhr ihre Ateliers für alle Schaulustigen. (Symbolbild) © 123RF/peus

Erntedankfest in Schkeuditz und Großpösna

Auch wenn das eigentliche Erntedankfest erst am 6. Oktober gefeiert wird, finden in Leipzigs Umgebung auch jetzt schon verschiedene Feste statt. Erntedankfest und Tag der Schkeuditzer Vereine am Biedermeierstrand So wird auch am Biedermeierstrand in Schkeuditz das christliche Fest gefeiert. Da sich in diesem Jahr der Tag der Schkeuditzer Vereine und die Biedermeier-Festspiele überschneiden, wird es auch ein Bühnenprogramm der lokalen Vereine geben. Der Tag startet um 11 Uhr mit dem Gottesdienst. Darauf folgen das Mitmach-Märchen um 13 Uhr, die Biedermeiermodenschau um 15 Uhr und zum Schluss Kaffeeklatsch und Tanz. Alle Infos findet Ihr auf Biedermeierstrand.de. Erntedankfest in Großpösna Am letzten Sonntag im September feiert auch Großpösna sein alljährliches ökumenisches Erntedankfest. Auch hier wird es einen Gottesdienst in der Zeltkirche sowie Spiel, Spaß und Kuchen auf der Festwiese geben.

Beim Erntedankfest am Biedermeierstrand wird es eine Modenschau und Tanz geben. © PR Biedermeierstrand/Biedermeierstrand.de