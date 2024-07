Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Worauf Ihr Euch diese Woche in Leipzig freuen dürft

Leipzig - Ob After-Work-Party oder Konzertbesuch: In dieser Woche gibt es in Leipzig einiges zu erleben. Welche Events Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Die Metalcore-Band "Unearth" aus Massachusetts ist am Montag in Leipzig zu Gast. Seit 1998 ist die Band für ihren mit Melodic Death Metal verknüpften Metalcore bekannt. Um 20 Uhr startet der Konzertabend im Felsenkeller. Tickets gibt es sowohl auf Felsenkeller-Leipzig.com als auch auf Eventim.de .

Und auch am Mittwoch sollte man schon vor dem Halbfinale vorbeischauen. Dann werden Josi from da Block um 18.10 Uhr und Blumengarten um 19.15 Uhr auf der Bühne auf dem Augustusplatz auftreten. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Leipzig.de .

Am Dienstag wird es in der Fan Zone zum ersten Halbfinale der EM 2024 spannend. Mindestens genauso aufregend wie das Spiel ist auch der musikalische Act vorher. Denn ab 18.45 Uhr heizen die Prinzen dem Augustusplatz ein. Mit Songs, wie "Alles nur geklaut" (1993) und "Küssen verboten" (1992) sorgen die Leipziger für Stimmung.

Am Donnerstag geht es von der Arbeit direkt auf die Pferderennbahn. Erst ab 17.30 Uhr starten beim After-Work-Special im Scheibenholz die ersten Rennen, sodass auch arbeitstätige Pferderennen-Fans mitfiebern können. Im Anschluss an die Rennen geht es mit der After-Race-Party mit DJ Holgaaar weiter. Tickets gibt es auf Scheibenholz.com .

Wider der Erwartungen an eine Bibliothek wird es in der "Walter Hofmann"-Bibliothek in der Südvorstadt alles andere als still und leise. Beim "Wohnzimmerkonzert hoch 2" bringen gleich zwei Bands Leben in die Bib. Mit von der Partie sind die "Cocktail Band" und die "Kaboros". Bei schönem Wetter soll das Konzert sogar unter freiem Himmel stattfinden. Los geht es um 19 Uhr. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Leipzig.de.