Farbenfrohe Festivals und tierische Dates: Was Ihr am Samstag in Leipzig erleben könnt

Von Emily Mittmann

Leipzig - An diesem Samstag beleben zahlreiche Festivals und Veranstaltungen die Messestadt. Was Ihr Euch in Leipzig auf keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipzigs Flohmärkte

Am Samstag gibt es gleich mehrere Flohmärkte zu entdecken. Von 10 bis 17 Uhr öffnet der Flohmarkt am Eutritzscher Markt seine Stände. Freut Euch auf eine vielfältige Auswahl an antiken Möbeln, Vintage-Kleidung und Gegenständen aus aller Welt. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Marktcom.de.

Ebenfalls um 10 Uhr startet der Flohmarkt an der Feinkost. Auch hier wird von Secondhand-Kleid bis DDR-Beistelltisch alles geboten, was das Trödel-Herz begehrt. Falls Ihr bei den beiden Märkten doch nicht fündig geworden sein solltet, lohnt sich auch ein Besuch beim Kreativ- und Flohmarkt "Kunst und Trödel" in der Arena am Panometer. Von 11 bis 18 Uhr bieten die Stände neben ausrangierten Flohmarkt-Artikeln reichlich Kunst und Ähnliches.

Am Samstag gibt es in Leipzig gleich mehrere Floh- und Trödelmärkte zu entdecken. (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska

Auf der Hundewiese im Rosental erwartet Euch um 11 Uhr ein etwas anderes Date. Noch immer suchen eine Vielzahl von Hunden in Tierschutzvereinen ihren Seelenverwandten. Beim "Bark Date" am Samstag wollen sie ihr neues Zuhause finden. Solltet auch Ihr einen möglichen Partner auf vier Pfoten kennenlernen wollen, lohnt es sich, bis 13 Uhr vorbeizuschauen und ein paar der Kandidaten zu besuchen. Auf Barkdate.com erfahrt Ihr mehr.

Beim "Bark Date" treffen Hunde aus dem Tierschutz auf potenzielle Partner fürs Leben. (Symbolbild) © PR/Fotos-von-Lisa.de

"Holi Festival of Colors" im Bruno-Plache-Stadion

Tausende Menschen, internationale DJs und jede Menge Farbe: Das ist das "Holi Festival of Colours". Auch in diesem Jahr kehrt das farbenfrohe Festival wieder zurück ins Bruno-Plache-Stadion, um mit Euch nicht nur ausgelassen zu feiern, sondern auch die Welt ein bisschen bunter zu machen. Los geht es um 12 Uhr. Tickets und weitere Infos findet Ihr auf HoliFestival.com.

Auch in diesem Jahr kehrt das farbenfrohe Festival "Holi Festival of Colors" ins Bruno-Plache-Stadion zurück. (Symbolbild) © 123RF/diogobaptista

"Mind World" Industriekulturfestival

Das "Mind World" Industriekulturfestival verspricht Kunst, Kultur und Gastronomie vor der atemberaubenden Kulisse der Stahlriesen. So soll aus dem Bergbau-Technik-Park in Großpösna von 12 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts ein Gesamtkunstwerk entstehen, das sowohl bei Groß als auch bei Klein Eindruck hinterlässt. Neben dem künstlerischen Aspekt dient der Park an diesem Tag aber auch als Lernort für unterschiedlichste Themen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Weitere Details zum Event findet Ihr auf Bergbau-Technik-Park.de.

Der Bergbau-Technik-Park in Großpösna verwandelt sich einen Tag lang in einen Ort für Kunst, Kultur und Gastronomie. (Symbolbild) © Emily Mittmann

Nacht der Kunst

Jedes Jahr wird die Georg-Schumann-Straße am ersten Samstag im September zur Kunstmeile. In diesem Jahr freuen sich bereits zum 15. Mal 200 verschiedene Künstlerinnen und Künstler, an 50 außergewöhnlichen Orten von Tausenden Besuchern entdeckt zu werden. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung am Kaufland Gohlis-Süd. Danach folgt ein Rahmenprogramm, das unter anderem am Kunsttanker, am Huygensplatz und in der Friedenskirche stattfindet. Welche Highlights Ihr Euch außerdem nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr auf NDK-Leipzig.de.

Bereits zum 15. Mal macht die "Nacht der Kunst" die Georg-Schumann-Straße eine Nacht lang zur Kunstmeile. © Emily Mittmann

Teenieparty im Westbad

Teenies aufgepasst! Zum zweiten Mal schmeißt das Westbad eine Party für alle 11- bis 16-Jährigen. Abgesehen von jeder Menge TikTok-Charts und Party-Hits sorgen die XXL-Festivalbühne, Konfetti, Steamer, gratis Süßigkeiten und Slush Ice für Party-Stimmung. Der Abend startet um 16 Uhr.

Das Westbad schmeißt eine Party ausschließlich für Teenies zwischen 11 und 16 Jahren. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58