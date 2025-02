Fasching, Party, Super Bowl: Das geht am Wochenende in Leipzig!

Egal ob Fasching, Party oder Super Bowl - am Wochenende geht in Leipzig wieder so einiges! TAG24 hat eine Auswahl an schönen Tipps für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Egal ob Fasching, Party, Kunst oder Super Bowl - am Wochenende geht in Leipzig wieder so einiges! TAG24 hat eine Auswahl an schönen Tipps für Euch zusammengestellt.

Kostüme einfach selbst basteln

Connewitz - Nehmt die Scheren in die Hand und haltet die Stoffe bereit: Im Medialab des Werk 2 (Kochstraße 132) wird am Samstag von 10 bis 15 Uhr gebastelt. In der "Kostümwerkstatt" dürfen Familien mit Kindern ab vier Jahren für die Faschingszeit kreativ werden - und zwar mit gebrauchten Materialien. "Ihr könnt dafür alte Klamotten aus Eurem Kleiderschrank mitbringen, aber wir haben auch viele Sachen auf Lager", heißt es von den Veranstaltern. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Voller Samstag im Werk 2: am Tag werden Kostüme gebastelt, am Abend wird Medifasching gefeiert. © EHL Media

Mit Kostümen Medifasching feiern

Connewitz - Ebenfalls im Werk 2 wird am Samstag ab 20 Uhr "Medifasching" gefeiert - allerdings nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Das Thema: "The Medi Eras Tour" - "eine große Taylor Swift-Mottoparty", erklären die Organisatoren: "Wir freuen uns auf eure Eras Outfits oder bastelt euch passend zum Motto eure Kostüme." Auf ein Bühnenprogramm (ab 21.15 Uhr) folgt eine Party mit DJ. Tickets gibt's im Vorverkauf für 13,50 Euro (8,50 Euro ermäßigt).

Party auf zwei Floors

Zentrum - Fasching ist nicht so Euer Ding? Kein Problem: Im Elsterartig am Dittrichtring 17 gibt's am Samstag beim "ElsterTanz" ab 20 Uhr Bar & Grill und dann ab 22.30 Uhr Party auf zwei Floors - von Pop bis Indie auf der TanzDiele und von House bis Techno im ElsterKlub. An der Abendkasse zahlt Ihr ab 22 Uhr 5 Euro, Studenten zahlen 3 Euro.

Im Elsterartig wird am Samstag auf zwei Floors gefeiert. © Nico Zeißler

Party Like It's 1988

Plagwitz - Eine weitere Alternative bietet am Samstag die "Just Can’t Get Enough ‒ The Big 80s & Depeche Mode Party" im Täubchenthal (Wachsmuthstraße 1). Ab 22 Uhr kann zu den besten Hits der 1980er-Jahre abgefeiert werden.

Tickets gibt's im Vorverkauf ab 14,30 Euro oder an der Abendkasse.

Feiern like it's 1980 könnt Ihr am Samstagabend im Täubchenthal. © Christian Grube

Kunst und Musik

Neustadt-Neuschönefeld - Beim Kunstmarkt am Sonntag, von 12 bis 18 Uhr, in der Garage Ost (Hermann-Liebmann-Straße 65-67) werden an mehreren Ständen kreative Werke gezeigt und verkauft. Musik unterstreicht die bunte Atmosphäre.

Plagwitz - Sonntag ist Super Bowl! Und im Felsenkeller an der Karl-Heine-Straße 32 könnt Ihr das Sport-Event ab 21 Uhr im historischen Ballsaal auf einer 16-qm-Leinwand verfolgen.

Im Felsenkeller findet am Sonntag eine Super-Bowl-Party statt. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild