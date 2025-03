Fasching und Weinmesse machen den Sonntag bunt: Das geht heute in Leipzig

Leipzig - Am ersten Sonntag im März wird's in Leipzig garantiert nicht langweilig. Hier sind unsere Event-Highlights:

Weinmesse - Im Werk 2 in Connewitz findet das ganze Wochenende über die Weinmesse statt. Hier kommen Weinliebhaber garantiert auf ihre Kosten, denn Dutzende Händler und Winzer haben ihre besten Produkte zum Verkosten und Verkaufen dabei. Wer kein Geld ausgeben will, kann stattdessen einfach umherschlendern, einige Schlücke probieren und Interessantes über den Anbau und die Ernte lernen. Tagestickets für 20 Euro bekommt Ihr unter folgendem Link .

agra Antikmarkt - Nach Samstag öffnet auch am Sonntag Europas größter mobiler Flohmarkt zwischen 8 und 15 Uhr seine Pforten, der Eintritt ist natürlich wie immer kostenlos. Bis zu 1000 Händler versuchen auf dem agra-Freigelände und in den dazugehörigen Hallen ihre Antiquitäten, Möbel und Sammelstücke an den Mann oder an die Frau zu bringen. Auch für das leibliche Wohl ist mit zahlreichen Snack- und Getränkebuden gesorgt.